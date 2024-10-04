İstanbul'da yolcuya kızıp otobüsü bıraktı! 'Banane çalışmıyorum'

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

04 Ekim 2024 14:56 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 15:14

Başakşehir'de ilginç bir olay yaşandı. Bir yolcu ile tartışan halk otobüsü sürücüsü, tartışma esnasında sinirlenip, “Çalışmıyorum abla ben işi bıraktım, banane çalışmıyorum” deyip otobüsten indi. O anlar kameraya yansıdı.

Başakşehir ilçesinde sefer yapan bir otobüs şoförü, otobüs içerisindeki bir vatandaşla tartışma yaşadı. Yolcunun kendisine çıkışmasına sinirlenen otobüs şoförü, Kayaşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi durağında otobüsten indi. "BANANE ÇALIŞMIYORUM" Sinirli şoför, yolcuların tepki göstermesiyle yanına gelen bir kişiye, “Çalışmıyorum abla ben işi bıraktım, banane ben çalışmıyorum” diyerek tavır aldı. O ANLARI KAYDETTİ İlginç diyalog, başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İlgili Haberler Otobüsten indirilince şikayet ettiler! Hesap sormaya gidip yanlış şoförü ve muavini darp ettiler Otobüsler kontak kapatacak, tarihe dikkat! 'Bu karar İstanbul halkını olumsuz etkileyebilir'