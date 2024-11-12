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İstanbul'da yoldan geçenler faciadan kurtuldu! Çöken parçalar yola düştü

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
12 Kasım 2024 00:47 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 00:49
İstanbul&#039;da yoldan geçenler faciadan kurtuldu! Çöken parçalar yola düştü

İstanbul Kartal'da 3 katlı binanın balkonu çöktü. Düşen parçalar hem yola hem de alt kat balkonuna düştü. Yoldan geçenlere isabet etmemesiyle faciadan dönüldü.

Kartal'da, Atalar Mahallesi Uzay Sokak'taki üç katlı binanın ikinci katındaki dairenin balkonu çöktü. Parçalanan beton parçaları hem alt kata hem de yola savruldu.

Olay yerine ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bina çevresine emniyet şeridi çekerek önlem alırken, olay yerindeki çalışmalar devam ediyor.

İstanbul'da yoldan geçenler faciadan kurtuldu! Çöken parçalar yola düştü - 1. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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