İstanbul'da yoldan geçenler faciadan kurtuldu! Çöken parçalar yola düştü

12 Kasım 2024 00:47 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 00:49

İstanbul Kartal'da 3 katlı binanın balkonu çöktü. Düşen parçalar hem yola hem de alt kat balkonuna düştü. Yoldan geçenlere isabet etmemesiyle faciadan dönüldü.

Burdur'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Burdur'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Kartal'da, Atalar Mahallesi Uzay Sokak'taki üç katlı binanın ikinci katındaki dairenin balkonu çöktü. Parçalanan beton parçaları hem alt kata hem de yola savruldu.

Olay yerine ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bina çevresine emniyet şeridi çekerek önlem alırken, olay yerindeki çalışmalar devam ediyor.