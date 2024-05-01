01 May 2024 11:15 - Güncelleme : 01 May 2024 11:28
İstanbul'da yollar boş kaldı: Trafik yoğunluğu yüzde 27'ye düştü
1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle İstanbul’da yollar boş kaldı. Boş kalan yollar havadan görüntülendi.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
1 Mayıs İşçi Bayramı’nda İstanbul'da normalde yaşanan trafik yoğunluğunun aksine yollar boş kaldı. İstanbul’da havanın yağışlı ve kapalı olması dolayısıyla İstanbulluların tatili evlerinde geçirmesi nedeniyle Anadolu yakası D-100 karayolunda trafik yoğunluğu azaldı.
TRAFİK YOĞUNLUĞU: YÜZDE 27
İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritasına göre saat 10.30’da trafik yoğunluğu yüzde 27 olarak ölçüldü. Öte yandan boş kalan yollar havadan görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı