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01 May 2024 11:15 - Güncelleme : 01 May 2024 11:28

İstanbul'da yollar boş kaldı: Trafik yoğunluğu yüzde 27'ye düştü

1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle İstanbul’da yollar boş kaldı. Boş kalan yollar havadan görüntülendi.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

1 Mayıs İşçi Bayramı’nda İstanbul'da normalde yaşanan trafik yoğunluğunun aksine yollar boş kaldı. İstanbul’da havanın yağışlı ve kapalı olması dolayısıyla İstanbulluların tatili evlerinde geçirmesi nedeniyle Anadolu yakası D-100 karayolunda trafik yoğunluğu azaldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU: YÜZDE 27

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritasına göre saat 10.30’da trafik yoğunluğu yüzde 27 olarak ölçüldü. Öte yandan boş kalan yollar havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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