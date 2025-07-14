İstanbul'da yüksek sesli müzik gerginliği! Polislere saldırdılar

Dün gece sosyal medya üzerinde bir grup hesap, Bayrampaşa ilçesinde bazı gençlerin Kürtçe müzik dinledikleri gerekçesiyle polisler tarafından kötü muameleye maruz kaldığı iddiasını ortaya attı.

Medyaya düşen görüntülerin ardından iddialar üzerine başlatılan inceleme sonucu gençlerin değil polis ekiplerin şiddete uğradığı ortaya çıktı.

POLİS MEMURLARINA SALDIRDILAR

Edinilen bilgiye göre, 13 Temmuz'da saat 21.42 sıralarında Bayrampaşa'da yüksek sesle müzik dinlediği tespit edilen bir araçtaki şahıslar, yapılan ikazlara rağmen müziğin sesini daha da artırdı. Şüpheliler ardından görevli polis memurlarına saldırarak hakaret ve tehditte bulundu.

KARAKOLUN ÖNÜNDE OLAY ÇIKARDILAR

Şüphelilerin saldırgan tavırlarının ve mukavemetlerinin devam etmesi üzerine; araç sürücüsü Ü.K. (25), araçta bulunan Y.K.(21), Y.E.Y.(40), İ.K.(19), A.K.(30) ve B.K. (22) isimli şahıslar olay yerine sevk edilen takviye ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın ardından polis merkezi önüne gelen yaklaşık 100 kişilik grup taşkınlık çıkarttı.

Şahısların sakinleşmemesi üzerine havaya uyarı atışı açılarak kalabalık dağıtıldı.

Bu sırada polis merkezi önünde taşkınlık çıkaran D.K.(28), Z.Y.(31), Y.K.(52) ve M.K.(14) isimli şahıslar da yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan Z.Y. isimli kadının hamile olması sebebiyle işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı, M.K. isimli şahsın yaşı küçük olması sebebiyle ailesine teslim edildiği, diğer 8 şahsın da hakkında ise "Görevli Memura Mukavemet", "Tehdit", "Hakaret" ve "Kasten Yaralama" suçlarından adli işlem başlatıldığı, şüphelilerin işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.