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İstanbul'da yüksek sesli müzik gerginliği! Polislere saldırdılar

Bayrampaşa'da yüksek sesle müzik uyarısını dikkate almayan grup, polis memurlarına saldırıp tehditler savurdu. Olay sonrası karakol önünde toplanan kalabalık dağılmayınca polis havaya ateş açtı. İki ayrı olayda toplam 10 kişi gözaltına alındı.

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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 18:17
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 18:17

Dün gece sosyal medya üzerinde bir grup hesap, ilçesinde bazı gençlerin Kürtçe müzik dinledikleri gerekçesiyle polisler tarafından kötü muameleye maruz kaldığı iddiasını ortaya attı.

Medyaya düşen görüntülerin ardından iddialar üzerine başlatılan inceleme sonucu gençlerin değil polis ekiplerin şiddete uğradığı ortaya çıktı.

POLİS MEMURLARINA SALDIRDILAR

Edinilen bilgiye göre, 13 Temmuz'da saat 21.42 sıralarında Bayrampaşa'da yüksek sesle müzik dinlediği tespit edilen bir araçtaki şahıslar, yapılan ikazlara rağmen müziğin sesini daha da artırdı. Şüpheliler ardından görevli polis memurlarına saldırarak hakaret ve tehditte bulundu.

İstanbul'da yüksek sesli müzik gerginliği! Polislere saldırdılar

KARAKOLUN ÖNÜNDE OLAY ÇIKARDILAR

Şüphelilerin saldırgan tavırlarının ve mukavemetlerinin devam etmesi üzerine; araç sürücüsü Ü.K. (25), araçta bulunan Y.K.(21), Y.E.Y.(40), İ.K.(19), A.K.(30) ve B.K. (22) isimli şahıslar olay yerine sevk edilen takviye ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın ardından polis merkezi önüne gelen yaklaşık 100 kişilik grup taşkınlık çıkarttı.

Şahısların sakinleşmemesi üzerine havaya uyarı atışı açılarak kalabalık dağıtıldı.

Bu sırada polis merkezi önünde taşkınlık çıkaran D.K.(28), Z.Y.(31), Y.K.(52) ve M.K.(14) isimli şahıslar da yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan Z.Y. isimli kadının hamile olması sebebiyle işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı, M.K. isimli şahsın yaşı küçük olması sebebiyle ailesine teslim edildiği, diğer 8 şahsın da hakkında ise "Görevli Memura Mukavemet", "Tehdit", "Hakaret" ve "Kasten Yaralama" suçlarından adli işlem başlatıldığı, şüphelilerin işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.

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ETİKETLER
#kavga
#bayrampaşa
#polis şiddeti
#Kürtçe Müzik
#Görevli Memura Mukavemet
#Gündem
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