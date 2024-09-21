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İstanbul'da 17 yaşındaki gencin feci ölümü: Alevler içinde kaldı

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
21 Eylül 2024 07:02 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 07:03

Arnavutköy'de kereste atölyesinde çalışan 17 yaşındaki genç feci biçimde hayatını kaybetti. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen genç alevler içinde kalarak yaşamını yitirdi.

Hacımaşlı Mahallesi Hacımaşlı Caddesi'nde çıkan yangında tek katlı kereste atölyesi alevler içinde kaldı. Yangında 17 yaşındaki Muhammed C. yaşamını yitirdi. Gencin daha 2 aydın çalıştığı öğrenildi.

Yangının ihbar edilmeii üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın​ sırasında 2 ay önce atölyede çalışmaya başladığı öğrenilen yabancı uyruklu Muhammed C. (17) kurtarılamadı.

İstanbul'da17 yaşındaki gencin feci ölümü: Alevler içinde kaldı - 1. Resim

Ekiplerin çalışması sonrası kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede bir süre çalışma yaptı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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