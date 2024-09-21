İstanbul'da 17 yaşındaki gencin feci ölümü: Alevler içinde kaldı
Arnavutköy'de kereste atölyesinde çalışan 17 yaşındaki genç feci biçimde hayatını kaybetti. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen genç alevler içinde kalarak yaşamını yitirdi.
Hacımaşlı Mahallesi Hacımaşlı Caddesi'nde çıkan yangında tek katlı kereste atölyesi alevler içinde kaldı. Yangında 17 yaşındaki Muhammed C. yaşamını yitirdi. Gencin daha 2 aydın çalıştığı öğrenildi.
Yangının ihbar edilmeii üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın sırasında 2 ay önce atölyede çalışmaya başladığı öğrenilen yabancı uyruklu Muhammed C. (17) kurtarılamadı.
Ekiplerin çalışması sonrası kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede bir süre çalışma yaptı.