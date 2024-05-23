İstanbul'daki 1 Mayıs olaylarında 27 kişi tutuklandı
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
23 May 2024 18:52 - Güncelleme : 23 May 2024 19:07
İstanbul’da 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda yaşanan olaylarda polise saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 27 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı tutuklandı.
İstanbul’da 1 Mayıs kutlamalarında Saraçhane’den Taksim’e yürümek isterken çıkan olaylarda gözaltına alınan 27 kişi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Mahkemelerin verdiği kararla 21 Mayıs sabahı gözaltına alınan 27 şüphelinin tamamı tutuklandı.
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Kaynak: Tgrthaber.com