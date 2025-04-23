İstanbul'daki deprem sonrası AFAD'dan önemli uyarı!

İstanbul'da merkez üssü Silivri olan 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.49'da yaşanan büyük depremin ardından peş peşe artçı sarsıntılar da devam etti. Bütün İstanbul'u sokağa döken depremin ardından AFAD'tan ilk açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın." uyarısında bulunuldu.

"RİSKLİ BİNALARA GİRMEYİN"

Yapılan açıklamada, "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin." ifadeleri yer aldı.