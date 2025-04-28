İstanbul'daki depremde hasar gören bina kontrollü yıkıldı

İstanbul’da 23 Nisan’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi Asiltürk Caddesi'nde 35 yıllık 5 katlı binanın 5. katındaki balkon çöktü. Ağır hasar alan metruk bina, Sancaktepe Belediyesi ekipleri tarafından kontrollü şekilde yıkıldı.



"DEPREM GERÇEĞİNİ UNUTMADAN..."

Yıkımı yerinde takip eden Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz gün İstanbul’da meydana gelen 6,2 şiddetinde gerçekleşen depremde hasar gören ve 3 yıldır kimsenin yaşamadığı bina belediye ekiplerimizce güvenli bir şekilde yıkılıyor. Deprem gerçeğini unutmadan özellikle kaçak yapılara karşı kararlılıkla mücadele ediyoruz. Sadece denetim değil, çözüm de sunacağız. Kentsel dönüşüm sürecini vatandaşlarımız için teşvik edici hale getirecek çalışmalar yürütüyoruz. Amacımız, Sancaktepe’yi daha güvenli, daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek" dedi.



Başkan Yeğin, yıkımı gerçekleştirilen binanın 3 yıldır boş olduğunu belirterek, belediye olarak ilçe genelinde benzer durumdaki yapılar içinde incelemelerin sürdüğünü ve riskli binaların tespiti konusunda çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.