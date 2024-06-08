İstanbul'daki Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler durdu!
Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: Anadolu Ajansı
08 Haziran 2024 10:15 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 10:16
İstanbul'un en yoğun tramvay hattı olan Kabataş-Bağcılar seferlerinde aksama meydana geldi. Bir aracın tramvay yolunda arıza yapması nedeniyle seferler durduruldu.
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda, bir kara yolu aracının arıza yapıp yolu kapatması nedeniyle, seferler Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında gerçekleştiriliyor.
İSTANBUL'DAKİ KABATAŞ-BAĞCILAR TRAMVAY HATTINDA SEFERLER DURDU!
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızın yol güzergahında meydana gelen kara yolu araç arızası sonucu yolumuzun kapanması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadesine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı