İstanbul'daki katliamın kan donduran detayları! Berber dükkanında günlerce atış talimi yapmış

25 Kasım 2024 14:39 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 14:59

İstanbul'da yaşanan aile katliamının detayları ortaya çıktı. 8 kişiyi gözünü kırpmadan katleden uyuşturucu bağımlısı Bahtiyar Aladağ'ın katliamdan önce berber dükkanında atış talimleri yaptığı ortaya çıktı.

İstanbul​'un Avcılar​ ilçesinde yaşanan aile katliamının korkunç detayları ortaya çıktı. Kuaför dükkanı olan uyuşturucu bağımlısı Bahtiyar Aladağ'ın 8 kişiyi öldürmeden önce günlerce dükkanında atış talimleri yaptığı ortaya çıktı. Aladağ'ın bir yıl önce uyuşturucu krizine girip etrafa zarar verdiği öğrenildi.

KORKUNÇ KATLİAM

Aladağ, olaya ilk önce eşi Sevim Aladağ, 10 yaşındaki çocuğu Arsal Aladağ ve kayınvalidesi Türkan Soylu'yu Büyükçekmece göl kenarına götürerek öldürerek başladığı ileri sürüldü. Uyuşturucu bağımlısı olan şahsın daha sonra Celalileye de silahlı saldırı düzenlediği annesi Necmiye Aladağ, babası Muhammet Aladağ'ı öldürüp kız kardeşi Buket Aladağ'ı ağır yaraladığı öğrenildi.

Saldırganın ardından Avcılar'da bulunan kuaför dükkanına geçtiği ve içeride bulunan çalışan Mehmet Salih Özsökük isimli şahsı kafasından vurarak öldürdüğü, eniştesi Gökhan Soylu ise alnından silah ile yaraladığı öne sürüldü.

Gözü dönen Bahtiyar Aladağ'ın Esenyurt Fatih Mahallesi 853 Sokağa giderek dayısının oğlu Şadan Serdar Büke'yi öldürüp araç içerisinde intihar ettiği belirtildi.

CESETLERİN DRONLA BULUNDU

Eşi ile uzun süredir kıskançlık meselesi yüzünden tartıştığı iddia edildi. Olay günü saldırganın eşi, çocuğuna ve kayınvalidesine ulaşamayan polis ekipleri telefon sinyallerini takip etmeye başladı. Sinyallere Büyükçekmece Tepekent Göl kenarındaki arazide ulaştı. Drone kaldıran polis ekipleri cesetlerin yerini tespit etti. Saldırganın eşinin ve çocuğun cesetinin bulunduğu yerdeki çalışmalar havadan görüntülendi.