İstanbul’daki sel felaketinde kaybolan Ahmet Derin’in cenazesi ailesine teslim edildi: Yarın son yolculuğuna uğurlanacak

İstanbul’da 14 Ekim Çarşamba günü meydana gelen sel felaketinde kaybolan 63 yaşındaki Ahmet Derin’in cansız bedeni, yedinci günde Eyüpsultan’daki Altın Boynuz Sosyal Tesisleri açıklarında bulunmuştu.

ADLİ TIP İŞLEMLERİ TAMAMLANDI, AİLE CENAZEYİ TESLİM ALDI

DNA incelemesi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu’na götürülen Derin’in cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Sel felaketinde kaybolan son kişi olan Ahmet Derin için yarın ikindi vakti Nurtepe Cemevi’nde cenaze töreni düzenlenecek. Derin’in cenazesi, törenin ardından Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.