İstanbul'daki vahşette yeni gelişme! Semih Çelik'in arkasındaydı... 3. kişinin kimliği belli oldu

08 Ekim 2024 14:51 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 15:19

İstanbul'da Semih Çelik isimli cani, iki genç kızı vahşice katlettikten sonra Edirnekapı Surları'ndan atlayarak intihar etmişti. Türkiye'nin konuştuğu vahşette Çelik'in intihar ettiği sırada arkasında gözüken kişinin kim olduğu oldukça merak ediliyordu. O kişinin kim olduğu ortaya çıktı.

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Geçtiğimiz hafta İstanbul’da iki genç kızı vahşice katleden Semih Çelik​, Edirnekapı Surları'ndan atlayarak intihar etmişti. Çevrede bulunanlar tarafından intihar anı kaydedilmiş ve Çelik’in arkasında görülen gizemli bir kişi kameralara yansımıştı. O kişinin kim olduğu ortaya çıktı.

İstanbul​ Eyüpsultan’da yaşanan kan dondurucu olayda, 19 yaşındaki Semih Çelik, önce kendi evinde Ayşenur Halil’i, ardından Fatih Edirnekapı Surları’nda İkbal Uzuner’i katletti. Daha sonrasında intihar eden Çelik'in arkasında görünen kişinin kim olduğu merak konusuydu.

3. KİŞİNİN KİM OLDUĞU MERAK KONUSUYDU

Çelik’in intihar anında arkasında görülen kişinin müzakereci bir polis olduğu belirlendi. Polisin o sırada Çelik'in intihardan vazgeçirmeye çalıştığı öğrenildi.

KATİL SEMİH ÇELİK'İN ANNESİ KONUŞTU

Öte yandan katil Semih Çelik'in annesi dün gazetecilere konuştu. Oğlunun psikolojik sorunları olduğunu öne süren anne "Keşke ben ölseydim de o kızlar ölmeseydi" ifadelerini kullandı.

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