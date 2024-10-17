İstanbul'dan Fransa'ya uzanan korkunç olay! Mutfakta döve döve öldürdü!

17 Ekim 2024 07:54 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 08:23

Bir kadın daha katledildi. Fransa'da yaşayan Seval Tuğba Keleş, 3 yıl önce boşanma kararı alıp iki çocuğuyla İstanbul'a geldi. Boşanma aşamasındaki eşinin 'Çocukların eğitimi için geri dön' baskılarına dayanamayan genç kadın çocukları için geri dönmeye karar verdi. Çok geçmeden ikili arasından şiddetli geçimsizlik tekrar başladı ve Seval Tuğba Keleş eşi tarafından korkunç bir şekilde dövülerek öldürüldü... İşte kan donduran olayın detayları...

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Korkunç olay Fransa​'da yaşandı. 40 yaşındaki Seval Tuğba Keleş inşaat operatörü olan 17 yıllık eşi Ahmet Keleş tarafından vahşice öldürüldü. Genç kadın eşi tarafından şiddet ve baskı görünce 2021'de Türkiye​'ye dönme kararı aldı. Çocukları 8 yaşındaki Mina ve 14 yaşındaki Arda'yı yanına alarak Türkiye'ye dönen genç kadın İstanbul'a yerleşti. 19 yaşındaki Kerem ise babasıyla kaldı.

ÇOCUKLARI İÇİN DÖNDÜ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Boşanma davası sürerken Ahmet Keleş, çocukların eğitimi için Seval Tuğba Keleş'i dönmesi için ikna etmeye çalışıyordu. Üniversiteyi kazanan Kerem de annesini yanında istiyordu. Baskılara dayanamayan ve çocuklarının eğitim hayatı için dönmeye karar veren genç anne, geçtiğimiz günlerde Fransa'nın Corrèze bölgesindeki Saint-Pantaléon de l'Arche kasabasındaki evine döndü. Ancak çok geçmeden ikili arasında tartışmalar yeniden alevlendi.

DÖVEREK ÖLDÜRDÜ

12 Ekim günü Ahmet Keleş çocuklarını bir akrabasının yanına göndererek Seval Tuğba Keleş ile evde baş başa kaldı. Öğle saatlerinde eşine saldıran Ahmet Keleş, talihsiz kadını korkunç bir şekilde katletti. Cani koca sonrasında Fransız güvenlik güçlerini arayıp karısını döverek öldürdüğünü söyleyerek kendini ihbar etti.

Olay yerine gelen Fransız güvenlik güçleri kadının cansız bedenini mutfakta buldu. Savcı Antoine Billebeaud olayla ilgili soruşturma başlattı. Seval Tuğba Keleş'in cansız bedeni otopsi için hastaneye götürülürken Ahmet Keleş, Limoges Mahkemesi tarafından tutuklandı.

FRANSA'YA DÖNELİ DAHA 1 HAFTA OLMUŞTU!

Fransa'ya eşinin yanına döneli 1 hafta olmuşken öldürülen Seval Tuğba Keleş'in hayatını kaybetmesi Türkiye'deki ailesini hüzne boğdu. Genç kadının ailesi ve avukatları yapılacak otopsinin ardından cenazeyi teslim almak için bekliyor. Kızını kaybetmenin acısıyla yıkılan anne Çiğdem Öztürk, "Yavrumun kimseye zararı yoktu. Başını duvara vura vura ezmişler. Kızım Fransa'ya gittikten sonra 6 aydır Türkiye'de olan kayınvalidesi B.K. da gitti. Kayınvalide gittikten bir gün sonra kızım katledildi. Ailenin de olayın içinde olduğunu düşünüyorum. Fransa'da kalan torunlarımı istiyorum. Yavrularım caniye bırakılmasın, onları da öldürürler." dedi.

Tuğba'nın kız kardeşi Eda Aslan, ablasının boşanma kararı almadan önce sürekli olarak vücudunda kırık olacak şekilde şiddet gördüğünü söyledi. Eda Aslan, "Oğlu üniversite kazanmıştı. Dayanamayıp gitti. Kardeşimle konuşuyorduk. Bir sıkıntısı yoktu. Ta ki kayınvalidesi oraya gidene kadar. Ondan sonra haber alamadım. Birkaç saat sonra katledildiği öğrendik" diye konuştu.

FEDAKARLIĞININ BEDELİNİ CANIYLA ÖDEDİ

Aile avukatı Sema Kılıç, "Tuğba çocuklarının geleceği ve eğitimi için gitmeye karar verdiği ülkede bu fedakârlığın bedelini canıyla ödeyeceğinin farkında değildi. Kocası tarafından soğukkanlılıkla katledildi. Çocukları onları ömür boyu koruyacak bir anneden mahrum kaldı." diye konuştu.