İstanbul'dan kaçan kaçana! TÜİK çarpıcı veriyi açıkladı

14 Ağustos 2024 11:44 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 11:52

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılındaki İç Göç İstatistikleri’ni paylaştı. Türkiye'de 2007-2008 döneminde yüzde 3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, yıllar içinde inişli çıkışlı seyir izlese de 2023 yılında yüzde 4,04 oldu.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre geçen yıl Türkiye'de 3 milyon 450 bin 953 kişi şehirler arasında göç etti. Göç eden nüfusun yüzde 52,1'ini kadınlar, yüzde 47,9'ünü ise erkekler oluşturdu.

EN ÇOK GÖÇ ALAN ŞEHİR İSTANBUL

Türkiye'de iller arası göç eden nüfusun dağılımına göre, en fazla göç alan yerler 3 büyükşehir oldu. İstanbul 412 bin 707 kişi ile en fazla göç alan şehir oldu.

İstanbul'u 232 bin 700 kişi ile Ankara izledi.

İzmir 147 bin 765 kişi ile en çok göç alan üçüncü şehir oldu.

EN AZ GÖÇ ALAN KENT ARDAHAN

En az göç alan iller sıralamasında ise ilk sırada 6 bin 856 kişi ile Ardahan yer aldı.

Bayburt 10 bin 202 kişi ile en az göç alan ikinci il oldu.

Ardahan ve Bayburt'u 11 bin 806 kişi ile Tunceli takip etti.

İSTANBUL'DAN KAÇAN KAÇANA

En fazla göç alan iller sıralamasında birinci olan İstanbul, en çok çok veren kentler listesinde de zirveyi bırakmadı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre, İstanbul 581 bin 330 kişi ile en çok göç veren il oldu.

Başkent Ankara 208 bin 740 kişi ile en çok göç veren ikinci şehir oldu.

DEPREM SONRASI HATAY'I TERK ETTİLER

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde en ağır hasarı alan yerlerden olan Hatay ise 164 bin 247 kişi ile üçüncü oldu.

EN AZ GÖÇ VEREN ŞEHİRLER

En az göç veren şehirlerde 6 bin 811 kişi ile Ardahan birinci, 7 bin 234 kişi ile Tunceli ikinci oldu.

Kilis ise 7 bin 604 kişi ile en az göç veren iller listesinde üçüncü sırada yer aldı.

EN ÇOK GENÇ KADINLAR GÖÇ ETTİ

Türkiye'de 2023 yılında en fazla göç hareketliliği, 647 bin 191 kişiyle 20-24 yaş grubu arasında yaşandı. Bu yaş grubunda göç edenlerin yüzde 56,6'sını kadınlar, yüzde 43,4'ünü ise erkekler oluşturdu.

GÖÇ SEBEPLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Vatandaşların göç etme sebeplerine ekonomik koşullar ile konut ve kira fiyatları damga vurdu.

Geçen yıl göç eden 3 milyon 450 bin 953 kişiden 601 bin 481'i, ev halkından birine bağımlı olarak göç etmek zorunda kaldı.

Diğer göç etme sebeplerine bakıldığında ise 518 bin 16 kişinin daha iyi hayat ve konut şartları için göç ettiği görüldü. 512 bin 11 kişi ise eğitim nedeniyle göç etti.

ERKEKLER DAHA İYİ HAYAT ŞARTLARI ARIYOR

Cinsiyet dağılımına göre göç sebepleri incelendiğinde ise, erkeklerde 257 bin 277 kişinin daha iyi konut ve hayat şartlarına ulaşmak için göç ettiği belirlendi. Kadınlarda ise 361 bin 15 kişi ile hanedeki fertlerden birine bağımlı olarak göç etti.

Erkeklerde ayrıca ev halkından birine bağımlı göç, doğal afet, acil durum en önemli göç sebepleri arasında yer aldı. Kadınlarda ise diğer göç sebepleri eğitim, doğal afet ve acil durum oldu.

GENÇLER EĞİTİM İÇİN YER DEĞİŞTİRDİ

Göç hareketliliğinin en yoğun olduğu 20-24 yaş arasındakilerin göç sebepleri incelendi. Buna göre gençlerin göç etmesindeki en büyük sebep eğitim oldu.

Aynı yaş grubundaki kişilerin 231 bin 477'si eğitim, 94 bin 139'u işe başlamak ya da iş bulmak, 50 bin 8'inin ise daha iyi konut ve yaşam şartları sebebiyle göç ettiği belirlendi.