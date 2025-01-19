Yeni müsilaj kabusunda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan dikkat çeken açıklamalar!

19 Ocak 2025 18:42 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 18:44

Marmara Denizi, bir kez daha müsilajın pençesine düşerken, asıl sorunun arıtılmadan denize bırakılan kanalizasyon suları olduğu gerçeği bir kez daha gündeme geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) eleştirerek, "Marmara ölüyor ve Ekrem İmamoğlu hem İstanbul'a yalan söylüyor hem Türkiye'ye yalan söylüyor. Şapka düşüyor, kel görünüyor ama biz senin makyajını akıtmaya devam edeceğiz" dedi.

İstanbul'da dip akıntısına doğrudan deşarj edilen kanalizasyon boruları sualtı kamerasıyla görüntülendi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İstanbul'dan gelen kanalizasyon suyunun Marmara'yı öldürdüğünü kaydetti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepki gösteren Büyükakın, "Hem İstanbul'a hem Türkiye'ye yalan söylüyor. 'Arıtma tesisi yapmadın' diyorum ben buradan. Kendi döneminde başlayıp, bunlara ilave ettiği bir tane arıtma tesisi yok" dedi.

PROF. SARI DA DİKKAT ÇEKTİ

Büyükakın'ın iddialarına göre, İstanbul'dan gelen kanalizasyon suları, Marmara Denizi'ni adeta zehirliyor. Su altı görüntülerinde açıkça görülen kanalizasyon boruları, İstanbul'daki dip akıntısıyla doğrudan denize deşarj ediliyor. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı'nın araştırmaları da bu durumu destekliyor.

Müsilajın en büyük sebebi arıtılmadan denize bırakılan kanalizasyon suları olarak gösterilirken, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, İstanbul'da dip akıntısına doğrudan deşarj edilen kanalizasyon borularını sualtı kamerasıyla görüntüledi. 'Karadeniz'e akıntıyla gidiyor' denilen kanalizasyon sularının, Marmara'yı öldürdüğüne dikkat çekildi. İstanbul'da halen günlük en az 2,5 metreküp kanalizasyon suyunun doğrudan denize deşarj edildiği belirtildi.

"TÜRKİYE'YE YALAN SÖYLÜYOR"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, deşarj olan kanalizasyon sularının özellikle İzmit Körfezi'ni yok ettiğini belirtti. Kocaeli'de bir damla atık suyu denize deşarj etmediklerini, dip çamur temizliği yaptıklarını ancak İstanbul'dan gelen kanalizasyon suyunun tüm bunları yok ettiğini, Marmara'yı da öldürdüğünü kaydetti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Melen Çayı'na kanalizasyon suyu bulaştığı iddialarıyla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın Marmara Denizi ile ilgili çağrısına “Kötü siyasetçiler” diyerek cevap verdi.

“HEPİMİZİN SORUNU”

Bir süredir Marmara Denizi ile ilgili konuşmadığını hatırlatarak İmamoğlu'nun açıklamalarına cevap veren Büyükakın, "Ben Marmara Denizi ile ilgili konuştukça birileri de rahatsız oluyorlar. Marmara Denizi hepimizin denizi. Marmara hepimizin. AK Partililerin, CHP'lilerin, şunun, bunun değil; hepimizin. Marmara ölüyor ve Ekrem İmamoğlu hem İstanbul'a yalan söylüyor hem Türkiye'ye yalan söylüyor. 'Arıtma tesisi yapmadın' diyorum ben buradan. Bir daha söylüyorum. Yapmadı. 5 yıl boyunca yapmadı. 'Yaptım' dedikleri daha önceki dönemde inşa edilmeye başlanmış, hani var ya metro tünelleri. Bazılarını kapattı. Bunları kapatamadı, durduramadı da. Bitenler onlar. Kendi döneminde başlayıp, bunlara ilave ettiği bir tane arıtma tesisi yok. Marmara'nın bunlara çok acil ihtiyacı var. Kendisi zaman geçiriyor, zaman kaybettiriyor. Bize de kötü siyasetçi diyor. Tabii biz konuştukça masken düşüyor, rahatsız oluyorsun. Şapka düşüyor, kel görünüyor. Ama biz senin makyajını akıtmaya devam edeceğiz. Kurduğumuz bir heyet vardı. O heyetin incelemelerinde dediler ki bize ‘eğer bugünden itibaren arıtma tesislerinin tamamı yapılırsa, bütün kanalizasyon arıtmadan geçerse Marmara'nın eski oksijen seviyesine dönmesi 5 yıl alır. 5 yılda bu iş düzelir.' O günden bu güne bir tane yapılmış arıtma tesisi yok. Varsa çık var de. Ben senden özür dileyeceğim. Yoksa sen milletten özür dile. Sen pisletmeye devam ediyorsun, biz buradan temizlemeye devam ediyoruz. Hepimiz Marmara Denizi'nin geleceğine sahip çıkmak zorundayız" dedi.

SARI: ÜZÜCÜ MANZARA, KİRLETİYOR

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nden akademisyen Prof. Dr. Mustafa Sarı, bir dalış sırasında görüntülediği, derin deşarj yöntemiyle Marmara Denizi'ne atık bırakıldığı anları X hesabından paylaştı.

Görüntünün, denize bir litre bile arıtılmamış atık bırakılmadığını iddia eden bir belediyenin sınırları içinde karşısına çıktığını belirten Sarı, "Harika bir plajın ilerisinde, 20 metre derinlikte denize boca edilen atıkları görüyorsunuz. Kent merkezine yakın kıyılardaki neredeyse her dalışta karşılaştığımız üzücü bir manzara bu. Buna benzer binlerce boru halen Marmara'yı kirletmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.