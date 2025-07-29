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 | Banu İriç

İstanbulkart indirimi geri geldi! Mahkeme İBB'nin 30 yaş kararını iptal etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi uygulamaya konulan 30 yaş üstü öğrencilere yönelik İstanbulkart ile indirimli geçiş hakkının kısıtlanması kararı yargıdan döndü. İndirimli ulaşım hakkının geri gelmesi için yapılan başvuruya cevap geldi.

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İstanbulkart indirimi geri geldi! Mahkeme İBB'nin 30 yaş kararını iptal etti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 23:30
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 23:49

'da 30 yaşından gün alan öğrencilere yönelik geçtiğimiz Ağustos ayında uygulamaya konulan indirim kısıtlaması kararı iptal edildi. AK Parti'nin konuyla ilgili açtığı davanın sonuçlandığını AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz duyurdu.

İstanbulkart indirimi geri geldi! Mahkeme İBB'nin 30 yaş kararını iptal etti

30 YAŞ ÜSTÜ ÖĞRENCİLERE İSTANBULKART İNDİRİM KISITINA İPTAL

Alınan kararda indirimli için kısıtlama getirilmiş ve 30 yaşını geçmiş öğrenciler için indirim oranı yüzde 10'a çekilmişti. Tartışmalara yol açan bu karar sonrası dava açan İBB AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz "Müjdemi isterim" diyerek davadan iptal kararı çıktığını açıkladı.

İstanbulkart indirimi geri geldi! Mahkeme İBB'nin 30 yaş kararını iptal etti

"ÖĞRENCİ KARDEŞLERİME HAYIRLI OLSUN"

Türkyılmaz paylaşımında şunları söyledi:
"Müjdemi isterim kardeşlerim! 30 yaş üstü öğrenci ulaşım hakkını kısıtlayan İBB kararına karşı açmış olduğum dava sonuçlandı ve idari işlem iptal edildi! Mahkeme oy birliğiyle öğrenciler lehine karar verdi. Bu haksızlığa karşı verdiğimiz mücadeleyi kazandık! Tüm öğrenci kardeşlerime hayırlı olsun.
İstinaf sürecini de yakından takip edeceğiz. Hakları için sesini yükselten tüm genç kardeşlerime teşekkür ediyorum."

İstanbulkart indirimi geri geldi! Mahkeme İBB'nin 30 yaş kararını iptal etti

https://x.com/mrt_turkyilmaz/status/1950270626595570119

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