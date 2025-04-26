İstanbullular bir saatte 4 deprem sonrası bu gece de eve giremedi

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından kentte tedirgin bekleyiş sürüyor. Artçı sarsıntılar ve olası büyük deprem endişesi nedeniyle birçok kişi bu geceyi de parklar, sahil kenarları ve açık alanlarda geçiriyor. Bazı vatandaşlar çadır kurarken, kimileri araçlarında kalmayı tercih etti.

İstanbul'un Silivri açıklarında 23 Nisan 2025'te meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından dün akşam meydana gelen peş peşe 4 deprem vatandaşların tedirginliğini artırdı.

Birçok vatandaş artçı sarsıntı korkusuyla evlerine dönmek yerine park ve açık alanlarda gecelemeyi tercih etti. Zeytinburnu, Bahçelievler, Kağıthane, Esenyurt ve Taksim gibi bölgelerde kurulan çadırlar ve toplanma alanlarında yoğunluk yaşanıyor

Depremin ardından İstanbul genelinde vatandaşlar, güvenli buldukları açık alanlara yöneldi. Zeytinburnu sahilindeki parklarda çadır kuranlar, geceyi burada geçirirken, bazıları araçlarında uyumayı tercih etti. Vatandaşlar, soğuk havadan korunmak için ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Zeytinburnu'nda sahil yolu kenarındaki parklarda kalanlar, burada kurdukları çadırlarda konaklarken, bazıları araçlarında uyumayı tercih etti.