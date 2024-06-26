İstanbullular dikkat! 75 günlük çalışma başladı E-5 kilit

26 Haziran 2024 17:10 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 17:19

İstanbul'da bitmek bilmeyen trafik çilesine bir de yol çalışması eklendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Yenibosna Metrobüs İstasyonu yaya üst geçidinde yenileme çalışması yapılacağını duyurmuştu.

Yenileme çalışmaları bugün itibarıyla başladı.

4 ŞERİT KAPATILDI

Çalışmalar nedeniyle Ankara istikametinde bulunan Güney Yanyol tek şerit, D-100 Karayolu sağ şerit, Edirne istikametindeki Kuzey Yan yol tek şerit ve D-100 Karayolu sağ şerit olmak üzere 4 şerit trafiğe kapatıldı.

TRAFİK KİLİTLENDİ

İBB'nin yürüttüğü çalışmanın 75 gün süreceği belirtilirken, yenileme nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Bazı sürücüler, trafik nedeniyle zor anlar yaşadı.