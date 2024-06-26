İstanbullular dikkat! 75 günlük çalışma başladı E-5 kilit
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Haziran 2024 17:10 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 17:19
Yenibosna metrobüs istasyonu yaya üst geçidinde yenileme çalışmaları başladı. Çalışmalar kapsamında Ankara ve Edirne istikametindeki 4 yolda şeritler 75 gün süreyle trafiğe kapatıldı. Kilometrelerce oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.
İstanbul'da bitmek bilmeyen trafik çilesine bir de yol çalışması eklendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Yenibosna Metrobüs İstasyonu yaya üst geçidinde yenileme çalışması yapılacağını duyurmuştu.
Yenileme çalışmaları bugün itibarıyla başladı.
4 ŞERİT KAPATILDI
Çalışmalar nedeniyle Ankara istikametinde bulunan Güney Yanyol tek şerit, D-100 Karayolu sağ şerit, Edirne istikametindeki Kuzey Yan yol tek şerit ve D-100 Karayolu sağ şerit olmak üzere 4 şerit trafiğe kapatıldı.
TRAFİK KİLİTLENDİ
İBB'nin yürüttüğü çalışmanın 75 gün süreceği belirtilirken, yenileme nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Bazı sürücüler, trafik nedeniyle zor anlar yaşadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı