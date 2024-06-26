Tgrt Haber
Haberler>Gündem>İstanbullular dikkat! 75 günlük çalışma başladı E-5 kilit

İstanbullular dikkat! 75 günlük çalışma başladı E-5 kilit

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Haziran 2024 17:10 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 17:19

Yenibosna metrobüs istasyonu yaya üst geçidinde yenileme çalışmaları başladı. Çalışmalar kapsamında Ankara ve Edirne istikametindeki 4 yolda şeritler 75 gün süreyle trafiğe kapatıldı. Kilometrelerce oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

İstanbul'da bitmek bilmeyen trafik çilesine bir de yol çalışması eklendi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Yenibosna Metrobüs İstasyonu yaya üst geçidinde yenileme çalışması yapılacağını duyurmuştu.

İstanbullular dikkat! 75 günlük çalışma başladı E-5 kilit - 1. Resim

Yenileme çalışmaları bugün itibarıyla başladı.

4 ŞERİT KAPATILDI 

Çalışmalar nedeniyle Ankara istikametinde bulunan Güney Yanyol tek şerit, D-100 Karayolu sağ şerit, Edirne istikametindeki Kuzey Yan yol tek şerit ve D-100 Karayolu sağ şerit olmak üzere 4 şerit trafiğe kapatıldı.

İstanbullular dikkat! 75 günlük çalışma başladı E-5 kilit - 2. Resim

TRAFİK KİLİTLENDİ 

İBB'nin yürüttüğü çalışmanın 75 gün süreceği belirtilirken, yenileme nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Bazı sürücüler, trafik nedeniyle zor anlar yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...