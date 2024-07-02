İstanbullular dikkat! Adalar'da yeni dönem: Artık ücretsiz olmayacak

02 Temmuz 2024 09:13 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 09:27

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üstünde seyrettiği bugünlerde, özellikle 9 günlük Kurban Bayramı'nda serinlemek isteyen İstanbullular Adalar'a akın etmişti.

Ancak bu durum hem yoğunluğa hem de çevre kirliliğine neden olmuştu.

Şehir Hatları'nın ücretsiz gerçekleştirdiği vapur seferleri, bazı yolcular ayakta, hatta yerlerde seyahat etmişti.

MECİLS TOPLANTISINDA KARAR ALINDI

Adalar Belediyesi'nin Meclis toplantısı İstanbul Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat gerçekleştirildi.

Toplantıda ele alınan başlıca konular arasında Özel Güvenlik İzin Belgesi, resmi protokoller, ücretlendirme tarifeleri, ücret transferleri ve bütçe yönetimi uygulamaları yer aldı.

ÜCRETSİZ ULAŞIMIN SON BAYRAMIYDI

Bayramlarda ücretsiz ulaşım hakkından Adalar’ın muaf tutulması için yaptıkları görüşmelerin olumlu sonuçlandığını ifade eden Akpolat, "Bu geçtiğimiz bayram Adalar'da ücretsiz ulaşımın son bayramıydı.

Bunun da müjdesini vereyim. Artık Adalar'da bu kesin net olduğu için ifade ediyorum.

İstanbul'daki 39 ilçede uygulanan ücretsiz bayram seferleri, Adalar muaf tutularak yapılacak" ifadelerini kullandı.