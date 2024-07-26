İstanbullular dikkat! AKOM saat vererek bir kez daha uyardı

26 Temmuz 2024 12:14 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 12:30

Çin'de yağış faciayı beraberinde getirdi! Çok sayıda ölü ve kayıp var

Çin'de yağış faciayı beraberinde getirdi! Çok sayıda ölü ve kayıp var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte dün akşam saatlerinden itibaren başlayan gök gürültülü sağanak geçişlerinin yarın akşama kadar sürmesinin beklendiğini duyurdu.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, sabah yerel gök gürültülü sağanağın görüldüğü kentte 25 derecelerde seyreden hava sıcaklığının, öğle saatlerinde 29 derece civarına çıkması bekleniyor.

YAĞIŞLAR YARIN AKŞAMA KADAR SÜRECEK

Kentte, dün akşam saatlerinden itibaren başlayan gök gürültülü sağanak geçişlerinin yarın akşama kadar süreceği, yağışların da yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

AKOM GÜNLERDİR UYARIYORDU: BEKLENEN YAĞIŞ CADDELERİ GÖLE ÇEVİRDİ

İstanbul’un bazı ilçelerinde yaşanan sağanak geçişleri nedeniyle caddeler göle döndü.

Sultangazi ve Eyüpsultan’da etkili olan yağışın ardından tıkanan rögarlar nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu.

Yaşanan su birikintileri hem yayaları hem de araç sürücülerini zorladı. Araçlar yolda güçlükle ilerlerken, trafik oluştu.