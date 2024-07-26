Tgrt Haber
Haberler>Gündem>İstanbullular dikkat! AKOM saat vererek bir kez daha uyardı

İstanbullular dikkat! AKOM saat vererek bir kez daha uyardı

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: tgrthaber.com
26 Temmuz 2024 12:14 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 12:30
İstanbullular dikkat! AKOM saat vererek bir kez daha uyardı

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağışların yarın akşama kadar sürmesi bekleniyor. Yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte dün akşam saatlerinden itibaren başlayan gök gürültülü sağanak geçişlerinin yarın akşama kadar sürmesinin beklendiğini duyurdu.

İstanbullular dikkat! AKOM saat vererek bir kez daha uyardı - 1. Resim

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, sabah yerel gök gürültülü sağanağın görüldüğü kentte 25 derecelerde seyreden hava sıcaklığının, öğle saatlerinde 29 derece civarına çıkması bekleniyor.

İstanbullular dikkat! AKOM saat vererek bir kez daha uyardı - 2. Resim

YAĞIŞLAR YARIN AKŞAMA KADAR SÜRECEK

Kentte, dün akşam saatlerinden itibaren başlayan gök gürültülü sağanak geçişlerinin yarın akşama kadar süreceği, yağışların da yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

AKOM GÜNLERDİR UYARIYORDU: BEKLENEN YAĞIŞ CADDELERİ GÖLE ÇEVİRDİ

İstanbul’un bazı ilçelerinde yaşanan sağanak geçişleri nedeniyle caddeler göle döndü.

Sultangazi ve Eyüpsultan’da etkili olan yağışın ardından tıkanan rögarlar nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu.

İstanbullular dikkat! AKOM saat vererek bir kez daha uyardı - 3. Resim

Yaşanan su birikintileri hem yayaları hem de araç sürücülerini zorladı. Araçlar yolda güçlükle ilerlerken, trafik oluştu.

İstanbullular dikkat! AKOM saat vererek bir kez daha uyardı - 4. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Vatan sever 28 Ekim 2021 08:31

Bu haberi devletimizin çok dikkat alması lazım ve gereğini yapması gerek

Sonraki Haber Yükleniyor...