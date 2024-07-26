İstanbullular dikkat! AKOM saat vererek bir kez daha uyardı
İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağışların yarın akşama kadar sürmesi bekleniyor. Yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte dün akşam saatlerinden itibaren başlayan gök gürültülü sağanak geçişlerinin yarın akşama kadar sürmesinin beklendiğini duyurdu.
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, sabah yerel gök gürültülü sağanağın görüldüğü kentte 25 derecelerde seyreden hava sıcaklığının, öğle saatlerinde 29 derece civarına çıkması bekleniyor.
YAĞIŞLAR YARIN AKŞAMA KADAR SÜRECEK
Kentte, dün akşam saatlerinden itibaren başlayan gök gürültülü sağanak geçişlerinin yarın akşama kadar süreceği, yağışların da yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
AKOM GÜNLERDİR UYARIYORDU: BEKLENEN YAĞIŞ CADDELERİ GÖLE ÇEVİRDİ
İstanbul’un bazı ilçelerinde yaşanan sağanak geçişleri nedeniyle caddeler göle döndü.
Sultangazi ve Eyüpsultan’da etkili olan yağışın ardından tıkanan rögarlar nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu.
Yaşanan su birikintileri hem yayaları hem de araç sürücülerini zorladı. Araçlar yolda güçlükle ilerlerken, trafik oluştu.
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