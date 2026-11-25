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İstanbul
Metro İstanbul, İstanbul Valiliği’nin kararı kapsamında kentteki bazı raylı sistem hatları ve istasyon girişlerinde bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar ulaşım kısıtlamasına gidileceğini duyurdu.
Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre bugün gerçekleşecek düzenlemeler şu şekilde:
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı: Taksim istasyonu yolcu kullanımına kapatılacak; metro araçları bu istasyonda durmadan seferlerine devam edecek.
F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı: Hat tamamen işletmeye kapalı olacak.
Şişhane İstasyonu: İstiklal Caddesi ve Beyoğlu Belediyesi 6. Dairesi çıkışları yolcu giriş-çıkışına kapatılacak; yolcular istasyonun diğer giriş ve çıkış noktalarını kullanabilecek.
Metro İstanbul'un açıklaması şöyle:
"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;
• M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve
• F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır.
• Şişhane istasyonumuzun İstiklal Caddesi ve Beyoğlu Belediyesi 6. Dairesi çıkışı yolcu kullanımına kapalı olacaktır. Yolcularımız istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabilirler. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."
https://x.com/metroistanbul/status/2125489278952030362?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2125489278952030362%7Ctwgr%5E1c193f4855351931f6c9174a1da357a0cc21dc85%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fgazeteoksijen.com%2Fturkiye%2Fistanbulda-saat-1500-sonrasi-kapanacak-metro-hatlari-297195