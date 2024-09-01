İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatılacak

01 Eylül 2024 09:24 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 09:34

Eylül ayı İstanbul dahil yağışlarla başladı: Meteoroloji'den 3 ile sarı, 2 ile turuncu kodlu uyarı verildi

Eylül ayı İstanbul dahil yağışlarla başladı: Meteoroloji'den 3 ile sarı, 2 ile turuncu kodlu uyarı verildi

İstanbul Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle, Beykoz Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Challenge Family ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, yüzme, bisiklet ve koşu etaplarında yaklaşık 800 yerli ve yabancı sporcu mücadele edecek.

KAPALI OLACAK YOLLAR (1 EYLÜL 2024)

Bu yıl Beykoz’da 4'üncüsü gerçekleştirilen organizasyon kapsamında; 31 Ağustos Cumartesi günü Küçüksu Mihrişah Valide Sultan Caddesi, Atatürk Caddesi ve Göksu Caddesi, saat 05.00-13.00 arasında trafiğe kapatılacak.

Organizasyonun 1 Eylül Pazar günkü bisiklet etabı için, 05.00-09.30 saatleri arasında Kavacık-Küçüksu geliş yönü kapalı olacak, diğer yön olan Küçüksu-Kavacık ise normal akışında devam edecek.

TEM Otoyolu'nun güney şeridi, Harp Akademileri ve Kavacık Kavşağı arasında 05.30-09.30 saatleri arasında kapalı olacak. Avrupa'dan Asya'ya gidiş yönü kapatılırken, diğer yön olan Harp Akademileri-Kavacık arası normal akışında olacak.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa'dan Asya'ya gidiş yönü 05.30-09.30 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak, Asya’dan Avrupa’ya gidiş yönü ise normal akışında devam edecek. Koşu parkuru için, Küçüksu ve Körfez Caddesi arası 06.30-10.30 saatlerinde çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.