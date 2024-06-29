İstanbullular dikkat: Bir yol daha yol kapatılıyor

29 Haziran 2024 10:03 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 10:08

İBB'den yapılan duyuruda, Avrupa Otoyolu Sağmalcılar Viyadüğü Aksaray yönünün 23.00-06.00 saatlerinde 10 gün trafiğe kapalı olacağı bildirildi.

Çalışmalar için yol dün 23.00 itibarıyla trafiğe kapatıldı.

Ekipler sürücüleri trafik levhaları ve yer işaretlerine uymaları için uyardı.

YENİBOSNA KİLİT

İBB, Yenibosna metrobüs istasyonu yaya üst geçidini yenilenmesi için önceki gün çalışma başlatmıştı. Bölgede trafik yoğunluğu oluşmuştu.

75 GÜN SÜRECEK

Yapılan açıklamada, Yenibosna Metrobüs İstasyonu yaya üst geçidinde yenileme çalışması sürecinde D-100 kara yolu ve yanyollarda bazı şeritlerin 75 gün süreyle trafiğe kapatılacağı bildirilmişti.