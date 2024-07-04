İstanbullular dikkat! Haliç Köprüsü'nün Kadıköy yönü trafiğe kapatıldı

04 Temmuz 2024 00:52 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 00:54

Kocaeli'de aile faciası! Eşini ve 2 çocuğunu vurdu

Kocaeli'de aile faciası! Eşini ve 2 çocuğunu vurdu

Haliç Köprüsü'nün metrobüs yolu yenileniyor. 5 gün sürecek çalışmalar kapsamında orta köprünün Kadıköy istikameti trafiğe kapatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından D-100 kara yolunun Haliç Köprüsü kesiminde asfalt yenileme çalışması yapılacak.

HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDE 2 ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI

Haliç Köprüsü'nün metrobüs yoluyla bitişik orta köprüdeki iki şeridi trafiğe kapatılırken, köprü trafiği yan yoldaki iki şeritten devam ediyor.

Eskiyen ve yer yer sürüş konforunu etkileyen yoldaki asfaltın değiştirilmesi amacıyla saat 23.00'te başlayan çalışmanın 8 Temmuz saat 05.00'e kadar tamamlanması planlanıyor.

BEYLİKDÜZÜ YÖNÜ ETKİLENMEYECEK

Çalışmanın ilk gününde metrobüs yolundaki asfalt sökülecek, işlem tamamlandığında yola yeni ve dayanımı yüksek asfalt serilecek. Trafik akışı, Ulaşım ve Trafik Komisyonu (UTK) kararına istinaden gerekli uyarıcı ve trafik işaret levhaları kullanılarak sağlanacak.​

Çalışma süresince D-100 kara yolu Haliç orta köprüsünün Kadıköy istikameti trafiğe kapalı olacak. Bölgede trafik sirkülasyonunun yan yoldan sağlanması planlanırken, Beylikdüzü yönü ise çalışmadan etkilenmeyecek.