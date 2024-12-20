İstanbullular dikkat! Kuvvetli sağanak geliyor: Planlarınızı iptal edin

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Anadolu Ajansı

20 Aralık 2024 15:50 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 15:58

Afet Koordinasyon Merkezi hafta sonu için hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre İstanbul genelinde gök gürültülü ve kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamada, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, kent genelinde yarın sabah sıcaklıkların 5 derece birden düşeceği ifade edildi. Kentte pazar gününe kadar aralıklarla gök gürültülü ve kuvvetli yağış beklendiği kaydedilen açıklamada, yaşanabilecek olası olumsuz durumlarda "ALO 153" ile iletişime geçilmesi istendi. YURT GENELİNDE SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR Yarın yurt genelinde ise doğu kesimlerde güneşli bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıklarının eksi 1'e kadar düştüğü bölgede dondurucu soğuklar etkisini iyiden iyiye göstermeye başlayacak. İlgili Haberler Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile kar ve sağanak uyarısı: Hafta sonu birden değişecek! İşte il il hava durumu Cumartesi günü yağmur var mı? 21-22 Aralık Hafta sonu havanın nasıl olacağı merak edildi