İstanbullular dikkat! Kuvvetli sağanak geliyor: Planlarınızı iptal edin
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Anadolu Ajansı
20 Aralık 2024 15:50 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 15:58
Afet Koordinasyon Merkezi hafta sonu için hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre İstanbul genelinde gök gürültülü ve kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.
İBB'den yapılan açıklamada, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, kent genelinde yarın sabah sıcaklıkların 5 derece birden düşeceği ifade edildi.
Kentte pazar gününe kadar aralıklarla gök gürültülü ve kuvvetli yağış beklendiği kaydedilen açıklamada, yaşanabilecek olası olumsuz durumlarda "ALO 153" ile iletişime geçilmesi istendi.
YURT GENELİNDE SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR
Yarın yurt genelinde ise doğu kesimlerde güneşli bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıklarının eksi 1'e kadar düştüğü bölgede dondurucu soğuklar etkisini iyiden iyiye göstermeye başlayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı