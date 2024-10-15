İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 4 ila 7 derece düşecek

15 Ekim 2024 19:59 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 20:01

Hava sıcaklıkları yaz boyunca mevsim normalleri üzerinde seyretti. Başta İstanbul olmak üzere vatandaşlar sıcaktan bunaldı. Meteoroloj'den beklenen haber geldi. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının perşembeden itibaren 4 ila 7 derece azalması bekleniyor. İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...

Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile uyarı: Yağış ve sis geliyor! İşte 15 Ekim 2024 hava durumu raporu

Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile uyarı: Yağış ve sis geliyor! İşte 15 Ekim 2024 hava durumu raporu

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul​ Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Perşembe gününden itibaren İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hava sıcaklığının 4 ila 7 derece azalması öngörülüyor.

SOĞUK HAVA​ VE YAĞIŞ​ ETKİLİ OLACAK

Soğuk havanın kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla gelecek hafta başına kadar etkisini sürdürmesi, soğuk havayla birlikte bölgede yağış geçişlerinin de görülmesi bekleniyor.

Yağış ve kuvvetli rüzgarla gerçekleşebilecek olumsuzluklara karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahmin, değerlendirme ve erken uyarılarının takip edilmesi isteniyor.

Hafta başına kadar bazı illerde beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

"İstanbul 9-15, Kocaeli 8-15, Sakarya 8-16, Yalova 9-17, Edirne 7-15, Kırklareli 6-14 ve Tekirdağ 7-15 derece."