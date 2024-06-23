İstanbullular dikkat! Taksim ve Şişhane metro durakları kapatıldı
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
23 Haziran 2024 10:47 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 10:47
İstanbul'da metro seferlerine düzenleme getirildi. Bugünden itibaren ikinci bir duyuruya kadar Taksim-Kabataş füniküler hattı ile Yenikapı-Hacıosman hattındaki Taksim ve Şişhane durakları kapatıldı.
İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda metro seferlerinde düzenlemeye gidildi.
Konuya ilişkin Metro İstanbul'dan da açıklama geldi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şöyle denildi:
TAKSİM VE ŞİŞHANE İSTASYONLARINDA DURMAYACAK
"23 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır.
Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir."
Kaynak: Tgrthaber.com