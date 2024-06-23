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İstanbullular dikkat! Taksim ve Şişhane metro durakları kapatıldı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
23 Haziran 2024 10:47 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 10:47
İstanbullular dikkat! Taksim ve Şişhane metro durakları kapatıldı

İstanbul'da metro seferlerine düzenleme getirildi. Bugünden itibaren ikinci bir duyuruya kadar Taksim-Kabataş füniküler hattı ile Yenikapı-Hacıosman hattındaki Taksim ve Şişhane durakları kapatıldı.

İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda metro seferlerinde düzenlemeye gidildi. 

Konuya ilişkin Metro İstanbul'dan da açıklama geldi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

TAKSİM VE ŞİŞHANE İSTASYONLARINDA DURMAYACAK

"23 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır.

Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir."

Kaynak: Tgrthaber.com
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