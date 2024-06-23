İstanbullular dikkat! Taksim ve Şişhane metro durakları kapatıldı

23 Haziran 2024 10:47 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 10:47

İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda metro seferlerinde düzenlemeye gidildi.

Konuya ilişkin Metro İstanbul'dan da açıklama geldi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

TAKSİM VE ŞİŞHANE İSTASYONLARINDA DURMAYACAK

"23 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır.

Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir."