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İstanbullular dikkat! Yarın başlıyor: Metrobüs hattında 75 gün sürecek çalışma

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
25 Haziran 2024 15:42 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 15:50
İstanbullular dikkat! Yarın başlıyor: Metrobüs hattında 75 gün sürecek çalışma

İstanbul trafiğini büyük ölçüde rahatlatan metrobüs hattının Yenibosna durağında 75 gün sürecek üst geçit çalışmaları yarın başlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yenibosna metrobüs durağında 75 gün boyunca çalışma yapılacağını duyurdu. Bu süre zarfında metrobüs durağına bağlanan yaya üst geçidi genişletilecek.

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TEK ŞERİT DARALTILACAK 

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çalışma süresince D-100 Karayolu’nun Edirne ve Ankara yönlerinde tek şerit daraltma yapılacağı bildirildi.

Bölgeden geçen yan yollarda da her iki yönde tek şerit daraltma yapılacağı ifade edildi.

Kaynak: Tgrthaber.com
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