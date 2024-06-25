İstanbullular dikkat! Yarın başlıyor: Metrobüs hattında 75 gün sürecek çalışma

25 Haziran 2024 15:42 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 15:50

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yenibosna metrobüs durağında 75 gün boyunca çalışma yapılacağını duyurdu. Bu süre zarfında metrobüs durağına bağlanan yaya üst geçidi genişletilecek.

TEK ŞERİT DARALTILACAK

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çalışma süresince D-100 Karayolu’nun Edirne ve Ankara yönlerinde tek şerit daraltma yapılacağı bildirildi.

Bölgeden geçen yan yollarda da her iki yönde tek şerit daraltma yapılacağı ifade edildi.