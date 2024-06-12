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İstanbullular nefes alacak! Kavurucu sıcaklar gidiyor: 8 derece birden düşecek

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
12 Haziran 2024 10:47 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 11:24
İstanbullular nefes alacak! Kavurucu sıcaklar gidiyor: 8 derece birden düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı güncel hava durumunda; İstanbul'da cumartesi günü sıcaklığın 8 derece birden düşeceği bildirildi. Doğu bölgelerde ise hava cuma gününden itibaren daha sıcak olacak.

Türkiye birçok bölge sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Termometreler bazı kentlerde 45 dereyi gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava durumu raporunun ardından uzmanlardan vatandaşlara peş peşe uyarılar gelmişti.

UYARILAR PEŞ PEŞE GELMİŞTİ

Dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, megakentte hava sıcaklığının 35 derecenin üzerine çıkacağı bildirilirken vatandaşlara uyarıda bulunuldu. 

İstanbullular nefes alacak! Kavurucu sıcaklar gidiyor: 8 derece birden düşecek - 1. Resim

BU SAATLERE DİKKAT: GÜNEŞ ALTINDA UZUN SÜRE KALMAYIN

Bunaltıcı sıcak havanın hafta boyunca süreceği bildirilen açıklamada; özellikle sıcaklığın en etkili olduğu 11.00-16.00 saatlerinde yaşlı, hasta, hamile ve çocukların güneş altında uzun süre kalmaması gerektiği vurgulandı.

SICAKLIK 8 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

MGM'nin yayımladığı 5 günlük hava durumu raporunda ise İstanbul'da sıcak hava dalgasının cumartesi günü etkisini yitireceği tahmin ediliyor. Megakentte sıcaklığın 8 derece birden düşmesi bekleniyor. Aynı gün İzmir ve Ankara'da da hava biraz serinleyecek.

Kaynak: tgrthaber.com
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