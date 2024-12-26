İstanbullulara toplu taşıma uyarısı!

26 Aralık 2024 09:34 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 09:54

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, İstanbul'da üst solunum yolu enfeksiyonlarında gözlemlenen artışa dikkat çekti. Yoğun bakım yatışlarında artış yaşanabileceğine dikkat çeken Güner, toplu taşıma araçlarında sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

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İstanbul​'da, sonbaharın gelmesiyle üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşandığını söyledi. Her yıl karşılaşılan bu durumdan korkulmaması gerektiğine vurgu yapan Güner, "Burada dikkat etmemiz gereken durum, hassas ve dezavantajlı grup dediğimiz yaşlılarımız, evden çıkamayan vatandaşlarımız. Okulların da açılmasıyla, çocuklarımızla beraber takip edilen bir enfeksiyon aktarımıyla karşı karşıya kalma ihtimalimiz var." diye konuştu.

"İSTANBUL'DA ŞU ANDA GENELDE İNFLUENZA İLE KARŞILAŞIYORUZ"

Doç. Dr. Güner, pandeminin kendilerine elleri yıkamanın ve hijyenin ne kadar önemli olduğunu öğrettiğini anlatarak, bu alışkanlığın kaybedilmemesini, vatandaşların konuya özen göstermesi gerektiğini kaydetti.

Kentte soğuk havalarda üşütme ve soğuk algınlıklarının fazlalaştığını belirten Güner, "İstanbul'da şu anda genelde influenza ile karşılaşıyoruz. Bunun yanında her sene gördüğümüz üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan virüslerle karşı karşıya kalabiliyoruz." dedi.

"BASKILANMIŞ KİŞİLERDE VİRÜSLER TEHLİKELİ OLABİLİYOR"

Doç. Dr. Güner, üst solunum yolu enfeksiyonlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Üst solunum yolu enfeksiyonları gençlerin yanında yaşlılarda da gözüküyor. Bu enfeksiyonlar çocuklarda temasın daha yüksek olması, kendilerini koruma alışkanlığı edinememelerinden ötürü yüksek oranda gözüküyor ama çocuklarda çok büyük bir morbidite beklemiyoruz. Erişkinlerde de çok büyük bir hasar beklemiyoruz ama ek hastalığı olan, kanser hastası olan, evde yatağa bağımlı, bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde virüsler tehlikeli olabiliyor, hastaneye yatışları gerektirebiliyor. Sonbahardan itibaren göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları birimlerimiz ile servislerimizi çoğaltarak önlemlerimizi aldık. Yoğun bakımlarla da ilgili önlemimizi aldık. Biz bu kış ayını, bahar ayını, enfeksiyon ve bulaşların arttığı dönemi en az hasarla geçirmeye çalışıyoruz."

"OKULLARDA ÇOCUKLARIMIZA HİJYENİN VE EL YIKAMANIN ÖNEMİNİ ANLATIYORUZ"

İstanbul'un kış aylarında tüm Türkiye'ye hizmet ettiğini söyleyen Güner, bu dönemde vatandaşlara yüksek akademik sağlık hizmeti sunduklarını anlattı.

Doç. Dr. Güner, hastanelerdeki hastalık istatistiklerini gün gün takip ettiklerini vurgulayarak, "Bununla ilgili Halk Sağlığı Bulaşıcı Hastalıklar birimimiz var. Uzmanlarımızla olası bir pandemiyle, salgınla ilgili erken uyarı sistemini çalıştırarak sürekli takip ediyoruz. İstanbul'da üst solunum yolu enfeksiyonlarında geçtiğimiz yıla göre mevsimsel bir artış olmakla beraber önceki seneye göre herhangi bir tehdit eden durumla karşı karşıya değiliz." ifadesini kullandı.

Üst solunum yolu enfeksiyonlarında yaşanan artışın ilkbaharın gelmesiyle azalmasını beklediklerinin altını çizen Güner, "Tüm sağlık personeliyle beraber sahadayız. Vatandaşımızın yüksek sağlık hizmeti alması ve kendi sağlığının korunması için mesai kavramı gözetmeksizin 24 saat sağlık personelimizle beraber mücadelemizi ediyoruz." bilgisini paylaştı.

TOPLU TAŞIMADA SOSYAL MESAFEYE DİKKAT

Güner, dezavantajlı gruplardan dolayı hastane servislerinde ve yoğun bakım yatışlarında bir artışının yaşanabileceğine işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sağlık sistemimiz kuvvetli, bununla ilgili önlemlerimizi aldık. Mevcut kriz yaratacak bir durumumuz yok ama burada en önemli nokta, yaşlılarımızın daha bahar ayları gelmeden grip ve pnömokok aşılarını olmuş olmaları. Bu aşıları olan yaşlılarımız şu anda kış aylarını çok daha rahat geçiriyorlar. Vatandaşımızdan istediğimiz, evlerini sık sık havalandırmaları. Evlerin havalanması viral enfeksiyonlarla mücadelede çok büyük önem arz ediyor. Bununla beraber toplu taşımalarda sosyal mesafeye dikkat etmemiz lazım. Okullarda çocuklarımıza hijyenin, el yıkamanın önemini anlatıyoruz."