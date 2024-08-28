İstanbulluların taksi çilesi sona eriyor! Hükümet düğmeye bastı, yüzde 73 oranında artacak

28 Ağustos 2024 14:57 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 15:00

İstanbul'da kronik bir sorun haline gelen taksilerle ilgili harekete geçildi. Daha önce taksi sayısının artırılmasıyla ilgili öneriler İBB meclisinden geçmemişti. Hükümet, İstanbul'da taksi sayısını yüzde 73 artırmaya hazırlanıyor. Yeni düzenlemeyle taksi sayısının 31 bin 815’e çıkartılması planlanıyor.

AKSİ BAŞINA 861 KİŞİ DÜŞÜYOR

Bloomberg'de yer alan habere göre, teklifle İstanbul için özel düzenleme yapılarak, her 500 kişiye en az bir taksi düşecek şekilde taksi sayısının artırılması öngörülüyor. İBB verilerine göre, yaklaşık 16 milyon nüfuslu kentte bugün taksi başına 861 kişi düşüyor. Bu rakam nüfusu yüksek kentlerden Mexico City’de 272, Paris’te ise 378, Londra’da ise 413 seviyesinde.

ÜYELİK ZORUNLULUĞU GELECEK

Megakentte ise 18 bin 395 taksi bulunuyor. Yeni düzenlemeyle taksi sayısının 31 bin 815’e çıkartılması planlanıyor. Yetkililere göre artışın zamanlaması ileri bir aşamada belirlenecek. Yasa teklifiyle ayrıca operatör lisansı almış cep telefonu uygulamalarına üyelik zorunluluğu getirilecek. Taksilerdeki denetimin artırılması amacıyla da taksi lisanslarının 5 yıl süreyle verilmesi, belirli şartlarla yenilenmesi düşünülüyor.

ŞİKAYETLER HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

1990 yılında İstanbul’da bin kişiye 2,38 taksi düşüyordu. İstanbul’un 1990 yılındaki nüfusu 7 milyon 309 bin 190 iken 2021’de nüfus yüzde 117 artarak 15,8 milyona çıktı. Ancak taksi sayısı bu süre içerisinde sadece yüzde 5,7 oranında arttı. Taksi sayısındaki yetersizlik taksilerin müşteri seçmeleri gibi şikayetlerin artmasına yol açıyor.