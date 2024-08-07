İstanbullunun trafik çilesi bitmiyor! Metrobüs yol bakım çalışması vatandaşı bezdirdi: 20 dakikalık yol, 1 saat 15 dakikaya çıktı

07 Ağustos 2024 12:01 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 12:01

Adana'dan sonra Akdeniz açıklarında da 5.2 büyüklüğünde deprem oldu

Adana'dan sonra Akdeniz açıklarında da 5.2 büyüklüğünde deprem oldu

Sudan'ı sel aldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sudan'ı sel aldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İstanbul E-5 karayolu Küçükçekmece - Avcılar - Beylikdüzü hattında gerçekleştirilen metrobüs yolu bakımı trafiği alt üst etti. Beylikdüzü - Avcılar arasındaki 9 kilometrelik yol 1 saat 15 dakikaya kadar çıktı.

Yaşanan yoğun trafik öğlen saatlerine kadar devam etti. Kilometrelerce oluşan kuyruk havadan görüntülendi.

"BU İŞİ GECE HALLETMELERİ LAZIM"

Trafikten dolayı tepki gösteren minibüs sürücüsü, “Saat 06.00’da başladı trafik hala devam ediyor. Normalde 3 servis atmamız lazımdı, 1 buçuk servis anca attık. Bu işleri gece halletmeleri lazımken gündüz iş saatinde hallediyorlar. Yanlış bu durum” dedi. ezid

"TRAFİK BİZİ BUNALTTI"

Duruma tepki gösteren bir taksi sürücüsü ise, “Trafik bizi de bunalttı artık yapacak bir şeyde yok. Artık alternatif yolları kullanmaya çalışacağız. Sabah 06.00’dan bu yana böyle” diye konuştu.