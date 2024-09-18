İstanbul'u kana bulayacaktı! PKK'lı terörist kıskıvrak yakalandı

18 Eylül 2024 12:11 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 12:13

Eylem için Suriye'de Türkiye'ye giriş yapan eli kanlı terör örgütü PKK mensubu ‘Haydar Ali Cuma' kod adlı İmad Al-Halaf, İstanbul'da kıskıvrak yalandı. Teröristin Filistinli bir kişi adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığı tespit edildi.

Terör kaynağında yok ediliyor! Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon

Terör kaynağında yok ediliyor! Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon

Son yıllarda askeri ve istihbarat birimleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen operasyonlar, eli kanlı terör örgütünü köşeye sıkıştırdı. Yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan PKK/PYD'nin üst düzey yöneticilerinden ‘Haydar Ali Cuma’ kod adlı terörist İmad Al-Halaf'ın İstanbul​'a sızdığı bilgisine ulaştı.

Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da örgütün üst düzey isimler arasında gösterilen “Haydar Ali Cuma” kod adlı teröristin, PKK/YPG'den verilen talimatla eylemlerine İstanbul'a geldiği tespit eden ekipler, operasyonun düğmesine bastı.

Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra dikkat çekmemek için Filistin uyruklu bir kişi adına düzenlenmiş sahte kimlik taşıdığı belirlenen PKK​'lı terörist adım adım takibe alındı.

SÖZDE SORUMLU KISKIVRAK YAKALANDI

Her attığı adım güvenlik ve istihbarat birimlerince mercek altına alınan teröristin kaldığı eve özel harekat timleri ile baskın yapıldı. Polis ekipleri, hücre sorumlusunu düzenlenen operasyonla yakaladı.

ÇARPICI BELGELERE ULAŞILDI

Çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyallerle birlikte yakalanan örgüt sorumlusu, gözaltına alındıktan sonra İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Sorgusu İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğünde görevli uzmanlarca yapılan ‘Haydar Ali Cuma' kod adlı teröristin, Türkiye'ye eylem yapmak için girdiği, Suriye'de PYD/YPG içerisinde 9 yıldan bu yana faaliyet gösterdiği belirlendi.