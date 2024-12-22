İstanbul'u sağanak vurdu, su baskınları meydana geldi

22 Aralık 2024 06:50 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 06:57

İstanbul genelinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok noktasında su baskınları meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İstanbul'a yaptığı uyarıların ardından megakentte gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Kısa sürede etkisini artıran yağmur, birçok ilçeyi etkisi altına alırken, Beşiktaş ve Beyoğlu bölgelerinde birçok işletmeyi su bastı.

Gece saatlerinde yağmura yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda bulunan iki deponun bodrumlarında, sağanak yağış sonrası su taşkınları meydana geldi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iki bodrumda biriken suyu tahliye etti.