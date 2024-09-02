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İstanbul'u sağanak vurdu: Yollar göle döndü

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Eylül 2024 13:04 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 13:12

İstanbul'un bazı bölgelerinde etkisini gösteren sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kartal ve Pendik’te bazı yollar göle döndü. Araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlerdir sağanak yağış uyarısı yaptığı İstanbul, yeni haftaya yağışla başladı.

İstanbul'u sağanak vurdu: Yollar göle döndü - 1. Resim

Haftanın ilk iş gününde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, sağanak nedeniyle trafikte zor anlar yaşadı.

İstanbul'u sağanak vurdu: Yollar göle döndü - 1. Resim

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Kentin Anadolu Yakası’nda bazı noktalarda su birikintileri oluştu.

Kartal ve Pendik’te etkili olan yağış nedeniyle bazı yollar göle döndü. Sular altında kalan noktalarda araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

İstanbul'u sağanak vurdu: Yollar göle döndü - 3. Resim

METEOROLOJİ İSTANBUL İÇİN UYARMIŞTI!

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı verilmişti. Sabah ve öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kıyıları ve boğaz çevresinde kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık 28 C.

Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz kıyıları yerel sağanak yağışlı. Yağışlar, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Kastamonu Eskişehir Çankırı çevreleri ile İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kıyılarında yerel kuvvetli.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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