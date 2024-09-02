İstanbul'u sağanak vurdu: Yollar göle döndü

02 Eylül 2024 13:04 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 13:12

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlerdir sağanak yağış uyarısı yaptığı İstanbul, yeni haftaya yağışla başladı.

Haftanın ilk iş gününde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, sağanak nedeniyle trafikte zor anlar yaşadı.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Kentin Anadolu Yakası’nda bazı noktalarda su birikintileri oluştu.

Kartal ve Pendik’te etkili olan yağış nedeniyle bazı yollar göle döndü. Sular altında kalan noktalarda araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

METEOROLOJİ İSTANBUL İÇİN UYARMIŞTI!

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı verilmişti. Sabah ve öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kıyıları ve boğaz çevresinde kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık 28 C.

Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz kıyıları yerel sağanak yağışlı. Yağışlar, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Kastamonu Eskişehir Çankırı çevreleri ile İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kıyılarında yerel kuvvetli.