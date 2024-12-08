İstanbul'u şiddetli sağanak vuracak! Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar

08 Aralık 2024 16:28 - Güncelleme : 08 Aralık 2024 16:40

İstanbul günlerdir yağışlı havanın etkisi altında... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu raporu doğrultusunda AKOM'dan İstanbullulara yeni bir uyarı geldi. Marmara Bölgesi'nde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji 8 Aralık hava durumu

Bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji 8 Aralık hava durumu

Yeni haftada Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yapış etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) güncel hava durumu raporuna göre; yarın sabah erken saatlerden itibaren Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak.

Sağanak yapış öğle saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere İstanbul genelinde etkili olacak. Meteoroloji ve AKOM, yağışların ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

ÖNCE METEOROLOJİ SONRA AKOM UYARDI

AKOM'un açıklamasına göre; Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde, 14-17 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

YAĞIŞLAR ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası genelinde ve Anadolu Yakası'nın Boğaz çevresinde yoğunlaşan sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü yağışların, çarşamba akşamına kadar aralıklarla devam etmesi öngörülüyor. Vatandaşlardan, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.