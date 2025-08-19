Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

İstanbul'un 9 ilçesinde dev operasyon! Yakalanan uyuşturucu dönen ticaretin boyutunu ortaya koydu

İstanbul'un 9 ilçesinde düzenlenen dev uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen 512 kilo 786 gram uyuşturucu madde, kirli ticaretin boyutunu gözler önüne serdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İstanbul'un 9 ilçesinde dev operasyon! Yakalanan uyuşturucu dönen ticaretin boyutunu ortaya koydu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 18:44
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 18:47

Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, " veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçuna yönelik çalışmalar kapsamında Avcılar, Bakırköy, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kâğıthane, Küçükçekmece ve Maltepe ilçelerinde belirlenen adreslere düzenledi. 11-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'un 9 ilçesinde dev operasyon! Yakalanan uyuşturucu dönen ticaretin boyutunu ortaya koydu

512 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda; 255 kilo skunk, 253 kilo 250 gram metamfetamin, 4 kilo 536 gram kokain olmak üzere toplam 512 kilo 786 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 1’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 20 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'un 9 ilçesinde dev operasyon! Yakalanan uyuşturucu dönen ticaretin boyutunu ortaya koydu

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, İstanbul'umuzda son bir hafta içerisinde 9 ilçede yaptığımız operasyonlar sonucunda; 21 şahıs gözaltına alınmış, 20 şahıs tutuklanmış, 1 şahıs adli kontrol almıştır. Operasyonlar kapsamında 510 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiş; skank, metamfetamin, kokain olmak üzere. Uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. İnsanlığın büyük düşmanı olan, neslin büyük düşmanı olan zehir tacirleri ile mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler sergilendi.

ETİKETLER
#istanbul
#operasyon
#uyuşturucu
#tutuklama
#baskın
#yakalama
#narkotik
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.