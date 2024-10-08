İstanbul'un barajları alarm veriyor! Su seviyesi kritik seviyede

08 Ekim 2024 15:28 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 15:47

İstanbul barajlarındaki genel doluluk oranında düşüş yaşanmaya devam ediyor. İSKİ’den paylaşılan son bilgilere göre İstanbul’daki barajların doluluk oranları yüzde 36.76 oldu.

İstanbul​'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlara rağmen barajlardaki su seviyesinin düşüşü devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 6 Ekim'de 36.96 iken bugünkü verilere göre yüzde 36.76 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 56.3 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 4.6 ile Kazandere Barajı oldu.

İSKİ​'nin verilerine göre 7 Ekim itibariyle İstanbul'da baraj​ doluluk oranları şöyle:

Alibey Barajı yüzde 7.59

Büyükçekmece Barajı yüzde 39.35

Darlık Barajı yüzde 41.17

Elmalı Barajı yüzde 56.3

Istrancalar Barajı yüzde 18.89

Kazandere Barajı yüzde 4.6

Pabuçdere Barajı yüzde 17.44

Sazlıdere Barajı yüzde 47.48

Terkos Barajı yüzde 52.54

Ömerli Barajı yüzde 29.29