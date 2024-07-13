İstanbul'un göbeğinde çatışma: Kuyumcuyu vurup, altınları çaldılar

13 Temmuz 2024 13:24 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 13:34

Sancaktepe'de saat 10.00 sıralarında yaşanan olayda, maskeli 3 şahıs kuyumcu dükkanı önüne kiralık Mercedes otomobil ile geldi. Soyguncular dükkanda çıkardıkları otomatik silahları kuyumcuya doğrultarak vitrindeki bir miktar altını gasp etti.

ARBEDE YAŞANDI

O esnada soyguncular ile kuyumcu Nurettin Mengühan arasında arbede yaşandı.

Soyguncuların açtığı ateş sonucu kuyumcu Nurettin Mengühan dizlerinden yaralandı. Soyguncular dükkandan çıkıp araçlarına binecekleri sırada, Nurettin Mengühan'ın oğlu kuyumcu Özgür Mengühan dükkandan çıkarak soygunculara ateş açtı.

ARKALARINDAN ATEŞ ETTİ

Şahısların da karşılık vermesiyle taraflar arasında çatışma çıktı. Çatışma esnasında dükkanın camına çok sayıda kurşun isabet etti. Şahıslar araçla olay yerinden uzaklaşırken kuyumcu birkaç el daha arkalarından ateş etti.

Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Nurettin Mengühan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, dükkanın camına ve çevresine isabet eden yaklaşık 50 mermi tespit edildi.

Öte yandan soyguncuların olayda kullandığı otomobilin Beykoz'dan bir araç kiralama şirketinden kiralandığı ve soyguncuların Gebze'ye doğru kaçtıkları tespit edildi. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.