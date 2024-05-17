İstanbul'un göbeğinde pompalı tüfekle dehşet saçtı

17 May 2024 15:49 - Güncelleme : 17 May 2024 16:04

Zeytinburnu ilçesi Telsiz Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir kişi evinin penceresinden pompalı tüfekle havaya ateş etti. Dehşet anlarının sosyal medyaya yansımasının ardından kimliği belirlenen H.B. isimli şahıs dün evinde yakalandı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ELE VERDİ

Şüphelinin videoyu bir süre önce çektiği ve zaman zaman sosyal medyadan paylaştığı belirlendi. Yakalanan şüphelinin “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.