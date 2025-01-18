İstanbul'un kar hasreti bitiyor mu? Uzman isim açıkladı: 'Şehri beyaza bürüyebilme ihtimali...'

18 Ocak 2025 16:33 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 16:55

Yurdun doğusunda yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken batı illerinde de dondurucu soğuklar etkisini iyiden iyiye göstermeye başladı. Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasıyla İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düştü. Peki kısa vadede İstanbul'da kar yağışı gözüküyor mu?

Meteoroloji hafta sonu hava durumu raporunu yayımladı! Pus, yağış, kar uyarısı bir arada!

Meteoroloji hafta sonu hava durumu raporunu yayımladı! Pus, yağış, kar uyarısı bir arada!

İstanbul için umut kesilmedi! Kar yağışı ihtimali olabilir: Meteoroloji uzmanı o tarihi işaret etti

İstanbul için umut kesilmedi! Kar yağışı ihtimali olabilir: Meteoroloji uzmanı o tarihi işaret etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yurdun büyük kısmında hava sıcaklıkları düştükçe düştü. Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle özellikle Trakya bölgesinde ve İstanbul'da dondurucu soğuklar etkisini arttırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, İstanbul'da genellikle soğuk ve yağışlı bir havanın hakim olacak. Uzmanlara göre ise şehir ısı adası etkisi ve yapılaşma gibi faktörlerin şehirde kar yağışını zorlaştırdığının altı çiziliyor. Peki kısa vadede İstanbul'da kar yağışı gözüküyor mu?

KAR YAĞMASI HALA MÜMKÜN

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi İklim Uzmanı Prof. Dr. Barbaros Gönençgil vatandaşların merak ettiği o soruyu yanıtladı.

Prof. Dr. Gönençgil, şehir Isı Adası etkisinin sadece İstanbul için değil, dünyanın çeşitli büyük şehirlerinde kar yağışını zorlaştıran önemli bir faktör olduğunu da belirtiyor.

“Doğal yüzeylerin beton ve asfalta dönüşmesi bu süreci kuvvetlendiriyor. Bu nedenle İstanbul’da kar yağışının ihtimali ve yerde kalma süresi yıldan yıla azalıyor. Genel olarak Türkiye'de belli alanlarda etkili kar yağışları tahmini yapılabilse bile bunu İstanbul için de söylemek subjektif bir öngörü olur” diyor.

Ancak bu durum, İstanbul’a artık hiç kar yağmayacağı anlamına gelmiyor. Çok kuvvetli sistemlerin etkisiyle şehir merkezine kar yağması hala mümkün.

KISA VADEDE KAR YAĞIŞI YOK

Şubat ayının ocaktan daha soğuk olabileceği ihtimali de konuşulsa da bu, şehirsel faktörler nedeniyle değişkenlik gösterebilir.

Kısa vadede İstanbul merkezine kar yağışı beklenmese de, havanın etkileyici bir sistemle şehri beyaza bürüyebilme ihtimali tamamen ortadan kalkmış değil.