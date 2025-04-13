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Editor
 | Selahattin Demirel

İşte İstanbul barajlarının son durumu! Kemerdeki detay dikkat çekti

İstanbul'da son günlerde aralıklarla etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 82.19 olarak güncellendi. Havadan görüntülenen Alibey Barajı'ndaki olumlu gelişme, kemerlerin bir kısmının sular altında kalmasıyla kendini gösterdi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.04.2025
saat ikonu 14:59
|
GÜNCELLEME:
13.04.2025
saat ikonu 15:05

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışların ardından barajlarındaki doluluk oranı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İSKİ) verilerine göre 13 Nisan itibariyle yüzde 82.19’a yükseldi.

ALİBEY BARAJI YÜZDE 65'E YÜKSELDİ

Verilere göre, en yüksek su seviyesi yüzde 98.37 ile Kazandere Barajı olurken, en düşük su seviyesi yüzde 58.88 ile Sazlıdere Barajı’nda ölçüldü. Öte yandan İstanbul'un en önemli kaynaklarından olan Alibey Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 65.15 olarak kayıtlara geçti.

İşte İstanbul barajlarının son durumu! Kemerdeki detay dikkat çekti

Son verilere göre İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları ise şu şekilde;

  • Ömerli yüzde 94.54
  • Darlık yüzde 80.44
  • Elmalı yüzde 96.04
  • Terkos yüzde 81.37
  • Alibey yüzde 65.15
  • Büyükçekmece yüzde 75.47
  • Sazlıdere yüzde 58.88
  • Istrancalar yüzde 97.56
  • Kazandere yüzde 98.37
  • Son olarak Pabuçdere Barajı ise yüzde 96.98 olarak kayıtlara geçti.
İşte İstanbul barajlarının son durumu! Kemerdeki detay dikkat çekti

KEMER SULAR ALTINDA KALDI

Öte yandan son verilerde yüzde 65.15 doluluk oranıyla kayıtlara geçen Alibey barajı havadan görüntülendi. Görüntülerde, etkili olan yağışın Alibey Barajı’na etkisi yansırken barajda yer alan kemerin bir kısmının sular altında kaldığı görüldü.

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