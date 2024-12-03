İşte İstanbul'un suç haritası! Zirvedeki ilçe şaşırtmadı

03 Aralık 2024 12:42 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 14:12

İstanbul'un suç haritası belli oldu. Bu yıl kaydedilen suçlarda ise Esenyurt açık ara önde yer alıyor. Buna göre ilçede tam 22 bin 92 suç işlendi. İkinci sırada yer alan Fatih'te 16 bin 283 ve üçüncü sıradaki Küçükçekmece'de de 14 bin 977 suç kayıtlara geçti.

85 milyon nüfuslu Türkiye en düşük suç oranıyla Avrupalıların cenneti oldu! İstanbul, Antalya, Bodrum ilk sırada

85 milyon nüfuslu Türkiye en düşük suç oranıyla Avrupalıların cenneti oldu! İstanbul, Antalya, Bodrum ilk sırada

İstanbul​'da en fazla kriminal olayın yaşandığı ilçe Esenyurt​ oldu. İlçede bu yıl tam 22 bin 92 suç​ işlendi. İkinci sırada ise Fatih​ yer aldı. İlçede 16 bin 283 suç kayıtlara geçti. Üçüncü sırada da 14 bin 977 suç ile Küçükçekmece​ bulunuyor.

BAĞCILAR 7.SIRADA

Gazeteci Emrullah Erdinç'in derlediği bilgilere göre, dördüncü sırada da 13 bin 863 ile Pendik, beşinci sırada da 12 bin 787 ile Kadıköy, altıncı sırada da 11 bin 759 ile Ümraniye, yedinci sırada da 11 bin 332 ile Gaziosmanpaşa ve sekizinci sırada 11 bin 84 suç ile Bağcılar yer aldı.

Dokuzuncu sırada 10 bin 910 ile Şişli yer alırken, bu ilçeyi onuncu sıra olarak 10 bin 762 suç kaydı ile Beyoğlu takip etti.

ADALAR EN GÜVENLİ İLÇE

En güvenilir ilçe ise 39. sırada yer alan Adalar oldu. İlçede 1 yılda işlenen suç sayısı 403 olarak kayıtlara geçti. Şile'de işlenen suç sayısı bin 296 olarak kayıtlara geçti.