İşte otelde kameraları bantlayan İmamoğlu'nun korumasının ifadesi! Valizlerdekini itiraf etti

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koruması tutuklu şüpheli Çağlar Türkmen hakimlik ifadesinde, koruma ekibinin aldığı karar doğrultusunda her gittiği otelde gerekli görüldüğü takdirde İmamoğlu'nun görüntülerinin alınmaması için kameraları bantladığını, valizlerde jammer olduğunu gördüğünü söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Bu kapsamda bazı şüphelilerin savcılık ve hakimlikteki ifadelerine ulaşıldı.

İSKİ GENEL MÜDÜRÜ BAŞA: ŞİKAYETÇİYLE GÖRÜŞMEM YOK

Hakkında "konutu terk etmemek" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulan şüpheli İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, savcılık ifadesinde, kendisi hakkında şikayetçi olan İ.Ö. ve M.E'yi İSKİ'ye yaptıkları başvuru nedeniyle duyduğunu söyledi.

Şikayetçi M.E. ile hiçbir görüşmesi olmadığını kaydeden Başa, "İ.Ö. isimli şahısla da bir tören sırasında yanıma geldiğinden ötürü bir kere görüşmüşlüğüm vardır. Bu hususta da tanıkların beyanları mevcuttur. Şikayetlerinde belirttikleri hususlar tamamen bir kurgudur. Benim genel müdür olarak imza yetkim olmamasına rağmen ben yine de hukuk müşavirliğinden konuyla ilgili görüş aldım. Buna göre arkadaşlarımız işlem tahsis ettiler." dedi.

Soruşturmanın tutuklu şüphelisi İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'i görevinden dolayı tanıdığını dile getiren Başa, yaptığı görüşmeleri de bu nedenle yaptığını söyledi.

Başa, şüpheli Reform Vakfı'nın faaliyet yöneticilerinden Necati Özkan'ı Ekrem İmamoğlu'nun kampanyasından sorumlu kişi olduğundan dolayı tanıdığını belirterek, "Görüşmelerimiz bu minvalde, İSKİ'nin faaliyetleri hakkında bilgi vermek amaçlı olmuştur. Ali Nuhoğlu (şüpheli) isimli şahsı da müteahhit olarak bilirim. Özel bir tanışıklığım yoktur. Yapmış olduğum görüşmeler de kendisinin beni özel günlerde aramasından kaynaklı olabilir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

"HERHANGİ BİR USULSÜZLÜK YAPTIĞIMI KABUL ETMİYORUM"

Soruşturma kapsamında tutuklanan İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten ise savcılık ifadesinde, sorguda kendisine sorulan kişileri İBB'deki iş ilişkisi dolayısıyla tanıdığını söyledi.

Söz konusu kişilerle herhangi bir şahsi irtibatı olmadığını savunan Gülten, "Kültür A.Ş'yle alakalı dosya kapsamında alınan raporlara ilişkin olarak, ben 2024 yılı haziran ayından itibaren İBB encümen doğal üyesiyim. Bu tarihten önce Gürkan Akgün'ün (şüpheli) olmadığı zamanlar yerine vekaleten baktığım için yerine imza atmış olabilirim ancak şu an hatırlamıyorum. Bu nedenle söz konusu raporlarda belirtilen ihalelerle ilgili olarak herhangi bir usulsüzlük yaptığımı kabul etmiyorum." dedi.

Gülten, gizli tanık Ladin'in ifadesiyle ilgiliyse şu savunmayı yaptı:

"Mimari estetikle ilgili olarak 2011 yılında Zeytinburnu'nda yapılan 16-9 isimli projenin Ayasofya'nın minareleri arasında görülmesiyle şehrin siluetini bozması sonucunda 2012 yılında tarihi Yarımada ve çevresindeki ilçelere ilişkin yapılacak yüksek yapılarla ilgili plan notu, siluet onay şartı eklenmiştir. Ancak bu işleyiş birden fazla uzmanın farklı sübjektif değerlendirmelerine sebep olduğu için 2020 yılında Mimari Estetik Komisyonu kurulmuştur.

O tarihten itibaren bu komisyonun üyesiyim. Serap Öbekçi (şüpheli), Gürkan Akgül en baştan beri bu komisyonun üyesidir. Arif Gürkan Alpay (şüpheli) ve Kaan Sürmegöz (şüpheli) bu komisyona diğer arkadaşların yerine yaklaşık 2-3 yıl önce gelmişlerdir. Gizli tanık ifadesinde keyfi uygulamalar yaptığımız söylenmişse de daha önceden tek kişinin kullandığı bu yetki şu an komisyon halindeki kurula aittir. Komisyon üyelerinin tamamı söz konusu işle ilgili teknik yeterliliğe sahip mimar, şehir planlamacısı gibi meslek insanlarıdır. HTS kayıtları iş gereği görüştüğüm kimselerdir. Bu kişilerle aynı yerde baz vermem de bu sebeptendir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."

İMAMOĞLU'NUN KORUMASI: HER GİTTİĞİM OTELDE KAMERA BANTLADIM

Soruşturmada tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen ise hakimlik ifadesinde, "Koruma ekibinin aldığı karar doğrultusunda her gittiğim otelde gerekli ve uygun görüldüğü takdirde İmamoğlu'nun görüntüleri alınmasın diye kameraları bantladım. Valizlerde jammer varmış, gözümle gördüm." şeklinde konuştu.

GÖZDEM ONGUN: ÖRGÜT ÜYESİ DEĞİLİM

Hakkında "konutu terk etmemek" şeklinde adli kontrol uygulanan İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun da hakimlik ifadesinde, İBB grubundan tanıdığı en fazla birkaç kişi olduğunu, onları da Beylikdüzü'nden uzun zamandır tanıdığını söyledi.

Ongun, "Murat Ongun (şüpheli) benim eşimdir. Aile olmak bir örgüt üyesi olmak mıdır? Ben örgüt üyesi değilim, eğitimli birisiyim, ayrıca televizyon kanallarında spikerlik yaptım. En sonunda da hobim olan takıcılıkla uğraşmaktayım. 2022 yılında kendi şirketimi kurdum ve satış yapmaktayım. Benim her türlü faturam mevcuttur. Benim faturasız ve girdi-çıktısız işlemlerim yoktur. Bütün siparişlerin alışı da mevcuttur. Ben çalışarak ve uğraşarak bir yere gelmiş birisiyim. Yurt dışından getirdiğim, ihraç ettiğim ürünlerin dahi faturaları mevcuttur. Gerçek bir şirket sahibiyim, örgüt üyesi değilim." savunmasını yaptı.