İşte Türkiye'nin en soğuk yeri: Termometreler eksi 12'yi gösterdi

20 Ekim 2024 16:44 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 16:57

Erzurum'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Dondurucu soğuklar kent merkezinde de etkisini göstermeye başlarken, Doğu Anadolu Gözlemevi’nden sıcaklık-12,5’e kadar düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Rusya​ üzerinden gelen soğuk hava dalgasının Karadeniz​ üzerinden ülkemize gireceği uyarısından sonra hava sıcaklıkları hızla düşmeye başladı. Türkiye​'nin en soğuk illeri arasında yer alan Erzurum​'da ise kar yağışı başladı.

Yüzölçümü ve sahip olduğu geniş coğrafya ile farklı iklimleri bünyesinde bulunduran Erzurum’da sıcaklıklar; Yakutiye/Kırkgöze Dumlu’da - 9.3, İspir Ulutaş’ta -8,8, Karayazı’da -6.6 ve Uzundere’de 1 derece olarak ölçüldü.

UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ

Meteoroloji 12 Bölge Müdürlüğü; bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Ardahan'ın kuzeyi ile Bayburt ve çevresinin karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin ise kar yağışlı geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin edildiğini açıkladı.

Uzmanlar azalan sıcaklıklar karşısında zirai don uyarısında bulunarak, “Bölgemiz genelinde gelecek hafta ortasına kadar zirai don olayı beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın tahmin ve uyarıları dikkatle takip etmeleri önem arz etmektedir.” dediler.