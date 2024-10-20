İşte Yenidoğan çetesinin kahreden ölüm listesi! 12 bebeği nasıl öldürdükleri ortaya çıktı

20 Ekim 2024 17:22 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 17:24

Türkiye, Yenidoğan çetesiyle sarsılırken kan donduran detaylar da gelmeye devam ediyor. 12 bebeği hiç acımadan öldüren çetenin kanlı listesi ortaya çıktı. İşte iddianamede yer alan bebeklerin ölüm nedenleri...

Türkiye'yi derinden sarsan Yenidoğan çetesi​ skandalında yeni detaylar ortaya çıktı. Sağlıklı bebekleri anlaşmalı oldukları özel hastanelere sevk ederek kaldıkları her gün için SGK​'dan 8 bin lira alan çete üyelerinin vahşetinin ayrıntıları kan dondurdu. Türkiye'nin ağladığı olayda, hayatını kaybeden bebeklerim ölüm nedenleri ve isimleri de ortaya çıktı.

BEBEKLER CAN ÇEKİŞİRKEN ALEM YAPTILAR

Bebekler can çekişirken alem yapan, maça yetişmeye çalışan, kahkaha atıp dalga geçen sözde sağlık çalışanlarının masum canlara yaptıkları tüyler ürpertti. Ortaya çıkan ölüm listesinde bebeklerin neden ve nasıl öldüğü gün yüzüne çıktı. İşte 12 bebeğin isimleri, neden ve nasıl öldükleri...

İŞTE BEBEKLERİN ÖLÜM NEDENİ

Çete, birçok bebeğin ölümüne neden olurken, ölüm nedenleri arasında yanlış tedavi, pasif ötanazi gibi birçok yer aldı. Hayatını kaybeden bebeklerin ölüm nedenleri ve isimleri ise Sağlık Bakanlığı​ uzmanları tarafından şöyle sıralandı:

1 - Bebek Melek Süleymanoğlu: Beslenme Eksikliği ve Geç Müdahale

2 - Kerem Muhammet Tokluoğlu: Pasif Ötenazi İddiası... Müdahale etmeyip ölümünü beklediler

3 - Miray Sena Bahadıroğlu: Ani Akciğer Kanaması ve Yetersiz Ventilasyon

4 - Mustafa Sezer: Yetersiz besleme ve yetersiz takip

5 - Bebek Kadan: Hatalı Tanı ve Müdahale Eksikliği

6 - Ayaz Karaduman Vakası: Tedavi Gecikmesi ve Yetersiz Müdahale

7 - Michelle Nwando Opara Vakası: Tedavi Hataları ve Sevk Yanlışları

8 - Bebek Kaya Vakası: Yoğun Bakım Yetersizliği ve Müdahale Eksikliği

9 - Hayvanur Karakoç Vakası: Yetersiz Beslenme ve Malnutrisyon

10 - Öykü Helvacı Vakası: Yanlış Resusitasyon ve Tedavi Gecikmesi

11 - Mive Serdarova Vakası: Eksik Cerrahi Müdahale ve Yetersiz Beslenme

12 - Bebek Asilhan Dağlı: Beslenme yetersizliği ve eksik takip