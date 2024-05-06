İstifa sonrası büyük gerginlik! Belediye binası önünde yoğun güvenlik önlemi

06 May 2024 14:08 - Güncelleme : 06 May 2024 14:20

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinin DEM Partili Belediye Başkanı Mustafa Begit ve 4 meclis üyesi geçtiğimiz günlerde partilerinden istifa ettiklerini açıklamıştı.

Begit istifa gerekçesini; belediyeye dışardan yönetme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Atatürk posterlerine müdahale olarak açıkladı. Begit ek olarak bağımsız kalacaklarını da belirtti.

DEM PARTİLİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Begit’in istifasına DEM Parti il başkanlığı ile milletvekilleri tepki gösterdi. Önceki hafta içinde Birecik’te toplanan DEM Parti yetkilileri Begit’in halkın iradesini yok saydığını iddia etti.

POLİS YOĞUN ÖNLEM ALDI

DEM Partililerin bugün belediye önünde toplanacağı bilgisi üzerine bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Şanlıurfa merkezden toma ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Sabah saatlerinde ilçeye giden güvenlik güçleri, belediye girişine barikat kurdu.

NE OLMUŞTU?

DEM Parti yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren skandal sözleriyle ilgili Mülkiye Müfettişi görevlendirilirken Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç daha sonrasında konuya ilişkin yaptığı açıklamada; U.G. isimli şüphelinin tutuklandığını duyurmuştu.