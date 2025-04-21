İstiklal Caddesi’nde yangın! Çocuk mahsur kaldı: Polis saniyelerle kurtardı

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde gece saatlerinde çıkan yangın, kısa süreli paniğe yol açtı. Alt katındaki büfede başlayan yangında binayı saran yoğun dumanlar arasında kalan küçük çocuğu, polis memuru kucağında dışarı çıkardı. O anlar yürekleri ağza getirdi.
İstanbul Beyoğlu’nda, İstiklal Caddesi üzerindeki 6 katlı bir binanın zemin katında bulunan büfede gece saatlerinde yangın çıktı. Saat 22.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede dükkanı yoğun dumanla kapladı.
Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada binada mahsur kalan küçük bir çocuk, yoğun duman altında kalan yapıdan bir polis memuru tarafından kucağında çıkarıldı.
Vatandaşların ve ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.