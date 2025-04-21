İstiklal Caddesi’nde yangın! Çocuk mahsur kaldı: Polis saniyelerle kurtardı

İstanbul Beyoğlu’nda, İstiklal Caddesi üzerindeki 6 katlı bir binanın zemin katında bulunan büfede gece saatlerinde yangın çıktı. Saat 22.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede dükkanı yoğun dumanla kapladı.

KÜÇÜK ÇOCUK BİNADA MAHSUR KALDI

Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada binada mahsur kalan küçük bir çocuk, yoğun duman altında kalan yapıdan bir polis memuru tarafından kucağında çıkarıldı.

Vatandaşların ve ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.