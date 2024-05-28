İstiklal Marşı'na büyük saygısızlık: Ayağa kalkmadı açığa alındı
Çankırı'da tepki toplayan bir olay yaşandı. Karatekin Üniversitesi’nde düzenlenen programda İstiklal Marşı okunduğu sırada bir araştırma görevlisi ayağa kalkmadı. Yetkililer yaşanan olayla ilgili harekete geçti, ayağa kalkmayan araştırma görevlisi açığa alındı.
Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde, ÇAKÜFEST etkinlikleri çerçevesinde bir konferans düzenlendi. Konferansta araştırma görevlisi M.Ç., saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okunduğu sırada ayağa kalkmadı. Öğretim üyesi, İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmadı
Yaşanan olayın ardından gelen tepkiler üzerine Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından öğretim üyesiyle ilgili harekete geçildi. İstiklal Marşı sırasında ayağa kalkmayan, hakkında soruşturma başlatılan araştırma görevlisi açığa alındı.
ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA GELDİ
Üniversiteden konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Üniversitemizde düzenlenen bir etkinlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı esnasında ayağa kalkmadığı tespit edilen araştırma görevlisi, hakkında yürütülen soruşturma süreci çerçevesinde açığa alınmıştır.”