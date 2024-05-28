İstiklal Marşı'na büyük saygısızlık: Ayağa kalkmadı açığa alındı

28 May 2024 10:59 - Güncelleme : 28 May 2024 11:00

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde, ÇAKÜFEST etkinlikleri çerçevesinde bir konferans düzenlendi. Konferansta araştırma görevlisi M.Ç., saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okunduğu sırada ayağa kalkmadı. Öğretim üyesi, İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmadı

Yaşanan olayın ardından gelen tepkiler üzerine Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından öğretim üyesiyle ilgili harekete geçildi. İstiklal Marşı sırasında ayağa kalkmayan, hakkında soruşturma başlatılan araştırma görevlisi açığa alındı.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Üniversiteden konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Üniversitemizde düzenlenen bir etkinlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı esnasında ayağa kalkmadığı tespit edilen araştırma görevlisi, hakkında yürütülen soruşturma süreci çerçevesinde açığa alınmıştır.”