Tgrt Haber
Haberler>Gündem>İstiklal Marşı'na büyük saygısızlık: Ayağa kalkmadı açığa alındı

İstiklal Marşı'na büyük saygısızlık: Ayağa kalkmadı açığa alındı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 May 2024 10:59 - Güncelleme : 28 May 2024 11:00
İstiklal Marşı&#039;na büyük saygısızlık: Ayağa kalkmadı açığa alındı

Çankırı'da tepki toplayan bir olay yaşandı. Karatekin Üniversitesi’nde düzenlenen programda İstiklal Marşı okunduğu sırada bir araştırma görevlisi ayağa kalkmadı. Yetkililer yaşanan olayla ilgili harekete geçti, ayağa kalkmayan araştırma görevlisi açığa alındı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde, ÇAKÜFEST etkinlikleri çerçevesinde bir konferans düzenlendi. Konferansta araştırma görevlisi M.Ç., saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okunduğu sırada ayağa kalkmadı. Öğretim üyesi, İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmadı

Yaşanan olayın ardından gelen tepkiler üzerine Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından öğretim üyesiyle ilgili harekete geçildi. İstiklal Marşı sırasında ayağa kalkmayan, hakkında soruşturma başlatılan araştırma görevlisi açığa alındı.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA GELDİ 

Üniversiteden konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Üniversitemizde düzenlenen bir etkinlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı esnasında ayağa kalkmadığı tespit edilen araştırma görevlisi, hakkında yürütülen soruşturma süreci çerçevesinde açığa alınmıştır.”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...