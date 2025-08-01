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İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattında son sefer! Yerine deniz dolmuşu geldi

İstanbul'daki köprü trafiğini rahatlatması amacıyla hizmet veren İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattında son sefer yapıldı. Hattın kapatılmasının gerekçesi, gelirlerin, giderleri karşılamaması. Arabalı vapur yerine deniz dolmuşları hizmet verecek.

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İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattında son sefer! Yerine deniz dolmuşu geldi
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 09:27

Köprü trafiğinin azalması amacıyla sekiz yıldır hizmet veren İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattında seferler son buldu. Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları tarafından işletilen arabalı vapurlar hafta içi Sarıyer ve Beykoz ilçeleri arasında karşılıklı 46'şar sefer gerçekleştiriyordu.

İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattında son sefer! Yerine deniz dolmuşu geldi

Ancak maliyetlerin yüksekliği nedeniyle hat kapatıldı. Bölge sakinleri hattın kapatılmasından şikayetçi.

"Bizim için hiç iyi olmadı. Trafikten dolayı İstanbul'da hiçbir yere gidemiyorsunuz." diyen bir vatandaş, "Buradan 10 dakikada Beykoz'a geçiyorduk." şeklinde konuştu.

İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattında son sefer! Yerine deniz dolmuşu geldi

DENİZ DOLMUŞLARI HİZMET VERECEK

Deniz dolmuşları da arabalı vapur sefer saatlerinde çalışacak. Çubuklu İskelesi'nde "Park et-Devam et" anlayışı ile otopark hizmet verecek.

İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattında son sefer! Yerine deniz dolmuşu geldi

Her iki iskeleye de ek İETT otobüsleri konulacak.

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ETİKETLER
#trafik
#otobüs
#İstanbul
#Arabalı Vapur
#İstinye-çubuklu
#Şehir Hatları
#Deniz Dolmuşu
#Gündem
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